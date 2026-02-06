Säljare - Gillar du att stänga affärer? Vi har dörrar överallt!
2026-02-06
Är du orädd, social och älskar känslan av att skapa affärer direkt på plats hos kund? Då kan detta vara helt rätt för dig. Vi söker nu drivna säljare som vill arbeta nära kunden, bygga relationer och representera produkter och tjänster som verkligen gör skillnad i vardagen.
Vad du kommer att göra
Möta kunder i deras hemmiljö - personligt, direkt och relationsbyggande
Presentera våra produkter/tjänster på ett tydligt och professionellt sätt
Arbeta i ett team där ni tillsammans driver områden och kampanjer
Ansvara för hela säljprocessen: behovsanalys, pitch, hantering av avtal och avslut
Utvecklas varje dag genom coachning, utbildning och stöttning från din teamledare
Det här är en roll för dig som gillar högt tempo, mycket kundkontakt och möjligheten att påverka din egen lön direkt.
Vem vi tror att du är
Du passar perfekt om du:
Har en positiv attityd och trivs med att prata med många människor varje dag
Är målmedveten, energifylld och gillar att jobba resultatfokuserat
Är tävlingsinriktad, självgående och motiveras av att se din utveckling
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Kvalifikationer
Du kan behärska det svenska språket flytande i tal och i skrift
Du kan jobba heltid (Måndag-Fredag kl 12-21)
Du är prickfri i polisens belastningsregister
Redo att öppna nya dörrar - bokstavligen?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Har du frågor? Då får du gärna kontakta mig, Simon (Simon.Gustafsson@sectoralarm.se)
Jag ser fram emot din ansökan!
