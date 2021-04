Säljare - Garanterad månadslön på 30.000 kr inom 6 månader - Key Solutions AB - Säljarjobb i Göteborg

Key Solutions AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-12Vi är en av Sveriges Bästa Arbetsplatser (officiellt), och öppnar nu upp för nya tjänster!Vill du..Jobba på ett kontor i världsklassHa en garanterad månadslön på 30.000 SEK inom 6 månaderArbeta ihop med superhärliga kollegorStarta din arbetsdag 12.00Träffa kunder och vara socialGå på galor och roliga evenemangVi söker dig som..Har god social kompetensBrinner för god kundupplevelseÄr intresserad av försäljningÄr målinriktad och drivenVill påbörja ditt karriärslivOm Key SolutionsÅrets byrå 2019 (Telia)Årets bästa återförsäljare 2018 & 2019 (EON)Bland Sveriges Bästa Arbetsplatser (Great Place to Work)Har du ingen tidigare erfarenhet? Ingen fara! Du kommer lära dig allt på jobbet och få en egen coach som hjälper dig att utvecklas till en superstjärna.Låter det kul?Ansök via vår webbplats eller skicka ett kort mail till jobb@keysolutions.se Inget formellt CV behövs - berätta istället om dig själv.OBS: Spana in vår Instagram!Vi arbetar i en ung miljö med glada och ambitiösa medarbetare, korta beslutsvägar och riktigt högt i tak. Företaget består av intelligenta och drivna människor som sprider positiv energi omkring sig. Vi arbetar hårt samtidigt som vi har mycket roligt på jobbet!Varaktighet, arbetstidHeltid Heltid Fast lön + rörligt lön. Garantilön, provision samt generösa bonusar och många säljtävlingar. Personlig utveckling, egen coach och möjlighet att klättra i karriären.2021-04-12Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-19Key Solutions AB5685067