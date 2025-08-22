Säljare - Fisk, skaldjur, kött & fågel hos Björk & Magnusson
Vill du eller någon du känner jobba hos Skånes bästa leverantör av fisk, skaldjur, kött & fågel?
Älskar du mat och vill jobba med högkvalitativa råvaror? Är du en relationsskapare som brinner för försäljning och att göra skillnad för dina kunder? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Du blir en viktig del i den upplevelse våra kunder får från oss när det gäller bästa kvalitet och service! Endast det bästa är gott nog för våra kunder.
Som säljare hos oss har du den viktiga rollen att ansvara för försäljning per telefon till våra restaurang- och storkökskunder. Dina arbetsuppgifter blir att, med dina specialistkunskaper inom mat, hitta de bästa lösningarna tillsammans med våra kunder. Du skapar långsiktiga relationer genom din kompetens och ditt engagemang. Dina arbetsuppgifter kommer även att innebära administrativt arbete i våra affärssystem samt vara med på evenemang och besöka nya och befintliga kunder ute på fältet.
Som säljare driver du försäljning och skapar nya kontakter samtidigt som du har en befintlig kundkrets. Du ingår i ett säljteam med engagerade kollegor med stark vi-känsla. Du kommer att ha utmanande mål och en utvecklingsplan som hjälper dig att lyckas i vardagen. För att utveckla din säljteknik och din produktkunskap har vi utbildningar inom mat och råvaror tillsammans med våra samarbetspartners.
Arbetstiden måndag-fredag med varierande tider.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar passion för mat med ett starkt säljdriv. Du:
• Är initiativtagande, flexibel och målmedveten.
• Har en stark vilja att lyckas, ger inte upp och du bidrar till företagets och tjänstens utveckling.
• Är en relationsbyggare med förmåga att förstå kundernas behov.
• Är van vid att arbeta strukturerat och motiveras av en tydlig målbild.
• Har erfarenhet av försäljning, gärna mot restaurangbranschen.
• Har administrativ erfarenhet och van att arbeta i något affärssystem.
• Har goda kunskaper om mat och råvaror.
Vi erbjuder dig
• En roll där du får arbeta med marknadens bästa råvaror.
• Möjligheten att arbeta med ett stort kontaktnät och påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
• Stöd från erfarna och engagerade kollegor som delar din passion för mat och råvaror.
• Utbildningar inom mat och råvaror.
• Ett härligt team där tempot är högt och där beslut till handling går snabbt.
• Trygga och långsiktiga ägare som skapar förutsättningar för stabilitet, utveckling och investeringar för framtiden.
Urvalsprocessen
Vi värdesätter mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi även bakgrundskontroller i samtliga rekryteringar.Publiceringsdatum2025-08-22Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Magnusson Sergel på telefon 042-38 55 55.
Välkommen med din ansökan! Ansök senast 20 september 2025.
