Säljare - Fast lön + bonus, ingen erfarenhet krävs
2026-03-05
Key Solutions är ett av Sveriges ledande tillväxtpartner - med omkring 200 medarbetare och några av världens mest välkända varumärken som kunder, däribland Google, Telia och Netflix.
Vi växer under 2026 - och söker fler talanger som vill ta nästa steg i karriären!
Oavsett om du vill kickstarta din karriär eller redan har erfarenhet inom försäljning, så får du hos oss rätt verktyg, fast lön och en tydlig väg framåt. Vi tror på utveckling, på att utmana sig själv - och på att ha riktigt kul tillsammans på vägen.
Vad erbjuder vi ?
Fast månadslön + marknadens bästa bonusar
Goda chanser att klättra och göra karriär inom företaget
Konferensresor till t.ex. Barcelona, Miami och Sydafrika
Prisbelönt sälj- och ledarskapsutbildning i KeyX
Tjänstebil och andra förmåner
Hur funkar arbetet?
Som innesäljare arbetar du med både nya och befintliga kunder där telefonen blir ditt främsta verktyg för att skapa kontakt, bygga relationer och leverera resultat. Du arbetar tillsammans med ett team som stöttar dig hela vägen och självklart firar dina framgångar.
Har du ingen tidigare erfarenhet? Ingen fara!
Hos oss får du stöd av erfarna säljare och ledare samt utbildning genom vår interna plattform KeyX. Därför ställer vi inga krav på tidigare säljerfarenhet - vi ger dig verktygen du behöver för att komma igång och utvecklas
Vilka är Key Solutions?
• Årets #1 Partner enligt Telia, Eon och Global Connect
• Ett team på +200 medarbetare från ~35 nationaliteter, fördelade på fem kontor i Norden
• En prisbelönt arbetsplats som i över ett decennium blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser enligt Great Place to Work®)
Key Solutions är idag en av Nordens ledande aktörer inom professionell försäljningsutveckling och outsourcad säljkraft. Sedan starten 2008 har koncernen omsatt över 1 miljard kronor. Genom åren har över 6 000 toppresterande säljare utbildats och utvecklats, vilka tillsammans har levererat mer än 1 000 000 kunder - till allt från globala teknikbolag till lokala entreprenörer på starkt konkurrensutsatta marknader.
Vi söker dig som vill ha mer än bara ett jobb...
• du vill ha en vardag där utveckling, glädje och gemenskap står i centrum. Som säljare hos oss blir du rösten utåt mot våra kunder, och är med och bygger både din egen karriär och framtidens Key Solutions.
Är du redo att ta nästa steg i karriären?
Ansök nedan eller gör testet på 1 minut via vår hemsida för att se ifall just du skulle platsa i vårt team: https://www.keysolutions.se/jobb/ansok
Besök gärna våra sociala medier för att få en känsla av vår kultur: https://linktr.ee/keysolutionsse
Välkommen till Key Solutions - A Place To Grow.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7339842-1877140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Solutions AB
(org.nr 556794-1173), https://jobb.keysolutions.se
Nellickevägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Key Solutions - A Place to Grow Kontakt
Oskar Lindén 031-7993458 Jobbnummer
9780298