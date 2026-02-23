Säljare - Drivna säljare sökes - ta nästa steg i karriären (Heltid)
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Uddevalla Visa alla säljarjobb i Uddevalla
2026-02-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lilla Edet
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera aktiv försäljning med ett starkt fokus på relationsbyggande? Trivs du i en miljö där du får stort eget ansvar, tydliga mål och möjligheten att själv påverka din utveckling och dina resultat? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Som säljare hos oss får du ett tydligt ansvar: att skapa och utveckla affärer som gör skillnad för våra kunder. Du kommer att:
Arbeta aktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Genomföra möten, behovsanalyser och offertarbete
Driva säljprocessen från första kontakt till avslut
Bidra med insikter och förbättringsförslag i teamet
Vi söker en person som trivs i en roll med både frihet och tydliga mål, där du får möjlighet att påverka dina egna resultat och hur du lägger upp din arbetsdag.
Vem vi tror att du är
För att lyckas i rollen är du:
Drivande, målfokuserad och van att ta egna initiativ
Trygg i mötet med kunder och duktig på att skapa förtroende
Har arbetat i kundnära roller tidigare
En person som uppskattar både självständighet och lagarbete
Vi värderar rätt inställning högt - med motivation, ansvarskänsla och vilja att utvecklas kommer du långt hos oss.
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Låter det som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt säljteam.
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att få veta mer om dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Agnebergsgatan 2 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Jobbnummer
9757917