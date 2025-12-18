Säljare - dörrar och partier i aluminium till Preconal i Karlstad
Om Preconal
Preconal designar, tillverkar och utför entreprenader av aluminiumfasader, glastak, entréer, fönster- och dörrsystem samt en rad andra unika och tekniskt avancerade byggprodukter. Våra lösningar skapar förutsättningar för nya konstruktiva möjligheter i byggbranschen. Med över 50 års erfarenhet, hög kompetens, flexibilitet och effektiva tillverknings- och montageprocesser har Preconal etablerat en stark position på marknaden. Huvudkontoret ligger i Halmstad med säljkontor i bland annat Karlstad, och vår produktionsanläggning finns i Falkenberg. Preconal ingår i HansenGroup, Nordeuropas ledande dörr-, fönster- och fasadentreprenör med verksamhet i flera länder.
Om rollen
Som säljare hos oss på Preconal blir du en viktig del av vårt team i Karlstad. Du ansvarar för hela flödet, från första kundförfrågan till leverans och säkerställer att våra kunder får rätt lösning. I rollen ingår att rita upp dörrar och partier i vårt ritprogram, projektera, kalkylera och lämna offerter på dörrar och partier, men även på fasader, fönster och relaterade produkter. Du arbetar självständigt mot en egen säljbudget och bidrar aktivt till att bygga upp och utveckla vårt distrikt i Karlstad med omnejd.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Rita upp dörrar och partier i vårt ritprogram
Kalkylera, prissätta och lämna offerter på dörrar, partier, fasader, fönster och relaterade produkter
Skapa, underhålla och utveckla affärsrelationer med både nya och befintliga kunder
Ansvara för hela processen från förfrågan till leverans till kund
Informera kunder om våra produkter, nyheter och erbjudanden
Följa upp din försäljning och bidra till att vi når både individuella och gemensamma mål
Vi söker dig som
Har erfarenhet från byggbranschen, gärna som montör, projektledare, säljare eller platschef
Är självgående, nyfiken och strukturerad
Har ett stort kundfokus och strävar efter att bygga långsiktiga relationer
Är en lagspelare med god social kompetens och bidrar till den goda stämningen
Har erfarenhet av försäljning till återförsäljare och slutkunder
Har B-körkort och är van vid att arbeta i CRM-system och Office-paketet
Talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll där du får jobba med spännande projekt och stora kunder
Möjlighet att vara med och forma framtiden för Preconals affärer i Karlstad med omnejd
En arbetsmiljö där engagemang och utveckling uppmuntras
Generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till arbete hemifrån för att främja en flexibel arbetsmiljö
En arbetsplats med stark gemenskap och tydligt fokus på utveckling
Start: 1 mars eller enligt överenskommelse
Plats: Karlstad
Omfattning: Heltid
Arbetsplats: On-site
Sista ansökningsdatum: 18 januari 2026
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@preconal.se
. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via tomas.a@preconal.se
.
Låter detta som en spännande möjlighet? Tveka inte att söka redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: ansokan@preconal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare System Karlstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Preconal System AB
(org.nr 556199-4731)
Lantvärnsgatan 10 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Försäljningschef Preconal System
Tomas Åberg tomas.a@preconal.se Jobbnummer
9651120