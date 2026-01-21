Säljare - bli en del av vårt härliga team! (Heltid)
Här jobbar du som säljare tillsammans med ett team som faktiskt vill varandra väl (vi vet, ovanligt). Vi snackar kollegor som high-fivar dina framsteg, skrattar åt dina dåliga skämt och drar upp dig de dagar då energin ligger på minus.
Vi tror nämligen på en enkel grej:
När man har roligt tillsammans - då blir allt lättare.
Säljet. Utvecklingen. Alla målen vi krossar ihop. Allt.
Vi bygger en kultur där man vågar testa, vågar misslyckas, vågar lyckas stort - och där ingen står ensam. Hos oss lyfter man varandra, pushar varandra och firar som ett lag. För det är så vi skapar både arbetsglädje och resultat som faktiskt spelar roll.
Hur ser jobbet ut?
Du och ditt team söker upp nya potentiella kunder i deras hem för att väcka intresse för våra säkerhetslösningar. Du börjar med en introduktion där du lär dig allt om företaget, våra värderingar och smarta säljmetoder.
Du följer med erfarna kollegor som visar dig hur vi bokar möten, håller säljpresentationer och arbetar tillsammans. Här får du chans att växa, våga och testa - med teamet i ryggen.
Tjänsten är en heltidstjänst tillsvidare och då vi vänder oss till privatpersoner så jobbar vi måndag till fredag med arbetstid från 12.00 till ca 21.00.
Vad behöver du?
Prickfritt belastningsregister.
Flytande svenska i tal och skrift.
Och det viktigaste av allt: rätt inställning!
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
Känns det här som din typ av jobb och ditt typ av folk? Grymt - skicka in din ansökan nu så tar vi det därifrån!
