Säljare - Account Manager till Hitta.se Helsingborg
Säljpitch AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-09-12
Säljare - Account Manager
Hitta.se är förmodligen Sveriges äldsta & coolaste start-up! Vill du vara med och utveckla vår relation med företag runt om i Sverige? Sluta leta - Börja på Hitta. Vi söker dig som vill: - Arbeta med kunder över hela Sverige - Nå uppsatt budget, både individuellt och tillsammans med teamet - Arbeta i huvudsak med telefonen som arbetsredskap - Lägga grunden för långsiktiga relationer mellan Hitta.se & företag runt om i Sverige - Bidra till lagkänslan på kontoret
Vem är du?
För att lyckas hos oss på Hitta.se så är det viktigaste att du har rätt personligt driv, triggas av att jobba mot högt uppsatta mål och att du har bestämt dig för att bli en riktig vass säljare Kanske har du tidigare arbetat med försäljning eller har en bakgrund inom idrott. Du är en relationsbyggare med en stark kommunikativ ådra. Försäljningen bygger på att skapa nya relationer och vi söker dig som är duktig på att fånga vad kunden har för önskemål och behov.
Du har även mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ett stort plus är om du har tidigare erfarenhet av att jobba med försäljning och/eller erfarenhet av media och marknadsföring. Att jobba med Hitta.se Hos oss strävar vi alltid efter att ta hand om varandra och vi sätter vår kultur och våra värdering i centrum i allt vi gör. På Hitta är samarbete, innovation och kundfokus våra allra viktigaste ledord. Vi erbjuder dig:
• En arbetsplats i Helsingborg med fantastiska kollegor - Daglig coachning och regelbunden säljträning - Ett utmanande jobb med stor möjlighet till personlig utveckling - Tillsvidaretjänst med en fast månadslön och väl tilltagen provision - Hitta Awards gala där vi firar årets fina prestationer och hyllar varandra - Fredags-AW, gemensamma frukostar, fester och massa annat roligt! Lär känna Marina, en av våra säljare Vad tycker du är roligast med att jobba på Hitta.se? "Mest av allt gillar jag det personliga mötet, att vara ute och träffa kunder inom olika branscher. Tydliga mål, fantastiska kollegor och vetskapen om att jag jobbar på ett företag som alltid vill framåt."
Hur ser en vanlig arbetsvecka ut? "Livet på Hitta bjuder aldrig på en "vanlig" arbetsvecka då ingen vecka är den andra lik. Det gör jobbet utmanande och spännande. Jag behandlar både nya och befintliga kunder i min roll på Hitta."
Om tjänsten Tjänsten är en heltidstjänst på vårt Helsingborgskontor. Vi ser fram emot din ansökan! Om Hitta.se
Hitta.se är en plattform som gör det enkelt för företagare att hitta och bygga relationer med lokala kunder genom självkörande marknadsföring. Vi är Sveriges lokala marknadsplats som erbjuder tjänster för att smidigt och snabbt hitta relevant information om företag, personer och platser. Samtidigt tillhandahåller vi våra företagskunder en bred portfölj av innovativa tjänster och produkter som förenklar vardagen, attraherar kunder och ökar försäljningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpitch AB
(org.nr 556905-1021), https://www.saljpitch.se Kontakt
Tony Iska tony.iska@saljpitch.se 0736330737 Jobbnummer
9505266