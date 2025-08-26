Säljande Teamleader - Företagstelefoni
2025-08-26
Är du en lagspelare som vill bygga en karriär inom försäljning? Har du en tävlingsinstinkt, nyfikenhet och driv att lyckas? Har du erfarenhet av telekom och företagstelefoni? På Cloudo söker vi dig som inte är rädd för att lyfta telefonen, ta kontakt och skapa resultat - varje dag!
Cloudo - Innovation i framkant: Cloudo är en snabbväxande leverantör av moln-, IT- och telefonitjänster för företag. Vi befinner oss mitt i en expansiv fas och söker nu unga och drivna säljare som vill ta en central roll i vår tillväxtsresa.
I din roll som säljande teamleader kommer du vara nyckelspelare i vår framgångssaga. Du kommer jobba med datorn och telefonen som främsta verktyg och har lätt att skapa relationer via dessa kanaler. Du är en naturlig säljare som motiverar andra genom att leda vägen och visar var ribban ska ligga.
Du kommer att:
Lyfta luren och skapa kontakt: Ta initiativ till samtal, nå ut till potentiella kunder och öppna dörrar för nya affärsmöjligheter.
Vara den drivande faktorn för vår telekom avdelning.
Bygga starka kundrelationer: Följ upp och utveckla långsiktiga samarbeten med företag.
Identifiera nya möjligheter: Hitta nya möjligheter och skräddarsy lösningar som gör skillnad för våra kunder.
Genomföra förhandlingar och stänga affärer: Driva dialoger som leder till framgångsrika avtal och tillväxt för både våra kunder och Cloudo.
Leda och motivera ditt team.
Vem är du?
Vi söker dig som: Som förstår vikten av båda kvalitet och kvantitet.
Har jobbat med försäljning över telefon tidigare och som nu vill ta nästa steg och leda/motivera team.
Har en naturlig nyfikenhet och driv att ständigt lära dig nytt. Är tävlingsinriktad och älskar känslan av att nå och överträffa mål.
Inte är rädd för att använda telefonen som ditt främsta arbetsverktyg - du vet att framgång börjar med ett samtal.
Vad vi erbjuder dig!
Karriärsutveckling: En tydlig väg mot framgång i en snabbt växande organisation.
Påverkan från dag ett: Möjlighet att sätta din prägel på vår verksamhet och växa med oss.
Stöd och verktyg för framgång: Vi ger dig den utbildning och de resurser du behöver för att lyckas.
En inspirerande arbetsmiljö: Ett energiskt team där engagemang och prestation står i fokus.
Redo att lyfta telefonen och ta första steget mot din framtid? Ansök idag och bli en del av Cloudo - en arbetsplats för unga talanger som är redo att göra skillnad och växa i en spännande bransch. Välkommen till Cloudo - här börjar din framgångssaga! Ersättning
