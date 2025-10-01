Säljande Team Lead till Skadeteknik i Nyköping
2025-10-01
Team Lead till Skadeteknik i Nyköping - Led vardagen, bygg trygghet, skapa tillväxt
Är du en trygg ledare med känsla för människor, struktur och affär? Vill du vara med och forma ett lokalt team i ett företag där värderingar faktiskt betyder något? Då är det här din chans att kliva in i en roll med stort ansvar - och ännu större möjligheter.
Om Skadeteknik Vi är specialister på sanering, skadehantering och återställning - och har hjälpt företag, försäkringsbolag och fastighetsägare sedan 1989. Vi arbetar med snabbhet, noggrannhet och omtanke. Vår kultur vilar på det vi kallar 3E: * Engagerade - vi bryr oss om varje uppdrag och varje person * Empatiska - vi möter människor i utsatta lägen med respekt * Experter - vi vet vad vi gör och vi gör det snabbt och rätt Nu stärker vi vår närvaro i Nyköping - och söker en Team Lead som vill ta ansvar för både människor, affärer och vardagsbeslut. Hos oss får du inte bara vara med - du får vara med och påverka på riktigt.
Om rollen Som Team Lead är du mer än en arbetsledare - du är ansiktet utåt för Skadeteknik i Nyköping. En viktig del av rollen handlar om att bygga och underhålla affärer med försäkringsbolag, byggare, fastighetsägare och industrikunder i regionen. Du förstår kraften i goda relationer, och vet att affärer skapas där förtroende finns. Du kommer att: * Driva uppsökande och nätverksbaserad försäljning * Ta lead på offertarbete, avtal och kalkyler * Identifiera nya samarbeten i lokalsamhället - både planerade och reaktiva * Följa upp pågående kunder och skapa merförsäljning * Vara ansvarig för att beläggning och debitering når uppsatta mål * Planera, samordna och prioritera uppdrag i det dagliga * Bidra till mötesstruktur och operativ uppföljning * Bygga teamkänsla och ansvarskultur
Vem är du? Du är en trygg ledare - men också en naturlig säljare. Du trivs med att skapa kontakt, följa upp, hålla affärer levande och bygga långsiktiga relationer. Du gillar att jobba med struktur och uppföljning, men vet att i vår värld handlar försäljning ofta om närvaro, tajming och personligt förtroende. Vi tror att du har: * Tidigare arbetat med B2B-försäljning, gärna mot bygg/fastighet/försäkring * Vanan att arbeta med offertarbete, upphandlingar eller budgetansvar * Erfarenhet från en ledande roll inom sanering, bygg, industri eller tekniska tjänster * God administrativ förmåga och datorvana (gärna Meps) * Körkort B (BE är meriterande)
Därför kommer du att trivas hos oss Skadeteknik är ett företag i tillväxt - men med hjärtat kvar i det familjära. Du får stora möjligheter att påverka, bygga och forma - i ett bolag som kombinerar struktur med frihet och engagemang. * Kort väg till beslut * Friskvårdsbidrag och sjukvårdsrådgivning * Kollektivavtal och tjänstepension * Trygg arbetsmiljö i nya, fräscha lokaler * En värderingsstyrd kultur där relationer och omtanke är centrala "Vi levererar inte bara lösningar - vi skapar trygghet i krisen." "Relationen är det som gör att man får affärerna."
Om anställningen Titel: Team Lead Placering: Nyköping Omfattning: Heltid Anställning: Tillsvidare (provanställning tillämpas) Tillträde: Enligt överenskommelse
Redo att ta ansvar, skapa tillit och bygga vidare på något riktigt bra? Vi intervjuar löpande - så vänta inte!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Jimmy Söderberg jimmy@tillvaxtnykoping.se Jobbnummer
9534882