Säljande Sourcing Partner till Ework i Malmö

Roi Rekrytering Sverige AB / Säljarjobb / Malmö2021-04-14Ework Group är en marknadsledande oberoende konsultförmedlare med fokus på IT, telekom, teknik och organisationsutveckling. Ework matchar konsulter mot uppdrag i flertalet olika branscher och är verksamma i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Vi har ramavtal med över 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar idag mer än 10 000 konsulter ute på uppdrag. Mot bakgrund av en stark tillväxt söker vi nu efter en säljande resurs som vill bidra inom teamet i Malmö.Vi erbjuderVi erbjuder en engagerad miljö för en person som är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Hos oss får entreprenörskapet stor plats - vilket kombineras med professionell inställning, hög ambitions- och servicenivå. Här omges du av personer som vill överträffa förväntningar och som gillar att göra affärer. Men hos oss är det aldrig en "one man show", utan framgången skapar vi tillsammans! För dig som uppskattar drivna kollegor, sätter laget före jaget och förväntar dig ett engagerat ledarskap kan vi erbjuda mycket.RollenFramgång i denna roll baseras mycket på en vilja att förstå kundens behov och konsulternas kompetens. Stor del av dagen lägger du på att hitta, attrahera och matcha rätt konsult till våra kunders uppdrag - och ofta måste det gå undan. Detta kräver att du har förmåga att hantera flertalet processer på samma gång i olika faser.Det ingår även att identifiera nya affärsmöjligheter tillsammans med kund, samt förhandla priser och avtalsvillkor. Resultat når du genom att nätverka analogt och digitalt bland leverantörer, kunder och potentiella kunder genom olika aktiviteter.Din erfarenhet och personlighetEfter något eller några år i en säljande roll (gärna inom B2B) hoppas vi att du nu är sugen på att utvecklas vidare inom kunddialoger, förhandling, avtal och att bygga hållbara relationer. Din förmåga att agera på möjligheter som dyker upp och ditt driv att föra dem i hamn är egenskaper du får stort utrymme för hos oss.I teamet kan vi välkomna personer med olika lång tid inom arbetslivet. Men eftersom vi skapar utvecklingen med hjälp av varandra så ser vi gärna att du har god samarbetsförmåga. Trivs du i den miljön så är chanserna väldigt stor att du trivs hos oss.Identifierar du dig även med våra värdeord Angelägen, Uppmärksam och Professionell - är du vad vi kallar en Eworker.2021-04-14Välkommen med din ansökan snarast, urval sker löpande. Vi önskar dock senast mottagit din ansökan den 4 maj.Du ansöker genom att klicka på "Sök tjänst". Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta niclas.wate@roirekrytering.se För frågor kring företaget eller rollen som är placerad centralt i Malmö är du även välkommen att kontakta Kristina Hübsch på Ework på mobil 073 571 70 28 eller epost kristina.hubsch@eworkgroup.com Såklart är du varmt välkommen att läsa mer om oss på https://www.eworkgroup.com/se Sista dag att ansöka är 2021-05-04Roi Rekrytering Sverige AB5691750