Säljande rekryteringskonsult / Wise Sales / Göteborg
Försäljning är inte bara siffror - det är strategi, beteenden och förmågan att skapa affärer i komplexa miljöer. På Wise Sales (f.d SalesOnly) arbetar vi med just det. Vi tillsätter kommersiella roller - alltifrån säljare till Säljchefer och VD:ar och hjälper våra kunder att bygga organisationer som faktiskt levererar resultat.
Nu stärker vi vårt team i Göteborg och söker en säljande rekryteringskonsult som vill arbeta nära affären, utmana kunder och driva processer med hög kvalitet och tempo.
Om rollen
Det här är en affärsdriven 360-roll där du tar fullt ansvar - från första kontakt till tillsatt kandidat.
Du arbetar nära vd:ar, försäljningschefer och andra beslutsfattare, där din förmåga att förstå affären och ställa rätt frågor är avgörande.
Driva nykundsbearbetning och utveckla befintliga affärer
Agera rådgivare till kunder i frågor som rör säljorganisation, kravprofil och kompetens
Leda och genomföra rekryteringsprocesser inom komplexa säljroller
Searcha och attrahera kandidater, ofta i konkurrensutsatta segment
Säkerställa kvalitet, tempo och träffsäkerhet i leverans
Du utgår från vårt kontor på Kungsgatan i Göteborg och är en del av Wise - där du har tillgång till ett starkt nätverk och flera specialistområden och rapporterar till CCO/Market Area Director Jenny Berge.
För att lyckas i rollen behöver du ha en tydlig affärsmässig tyngd och en förmåga att snabbt sätta dig in i kundens verklighet. Du är trygg i dialoger med seniora beslutsfattare och vågar både
Samtidigt har du en hög grad av struktur och disciplin - du får saker att hända och ser till att de faktiskt slutförs med kvalitet. Vidare har du en stark förmåga att bygga långsiktiga relationer där förtroende står i centrum och är skicklig på att vårda ditt personliga varumärke.
Du är trygg i din kompetens, van att ta ansvar och bekväm i dialoger där affären står i centrum.
Vidare har du:
Flera års erfarenhet som rekryteringskonsult, searchkonsult eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning och att driva egna affärer
Erfarenhet av att arbeta med eller nära säljorganisationer
Gärna tidigare ledarerfarenhet (formell eller informell)
Stark kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Van att arbeta med AI i ditt dagliga arbete
Har du själv arbetat i en säljledande roll eller haft resultatansvar ser vi det som en tydlig styrka.
Varför Wise Sales?
Vi är specialister på sälj - och det genomsyrar allt vi gör.
Hos oss får du:
Arbeta med några av marknadens mest affärskritiska roller inom försäljning
Gedigen utbildning inom försäljning i Commercial Director Master Class genom Mercuri international.
En tydlig position där du får kombinera affär, rådgivning och rekrytering
Ett starkt varumärke och en etablerad marknadsposition
Kollegor med högt tempo, hög kompetens och tydligt resultatfokus
Tillgång till hela Wise ekosystem av kompetens och nätverk
Om Wise
Wise har i över 20 är var en vägledande kraft på en arbetsmarknad i ständig förändring. Vi arbetar med rekrytering, konsultlösningar och strategisk rådgivning - men vår roll är större än så. Vi bygger broar mellan kompetens och möjligheter, mellan individer och organisationer, mellan nu och framtid.
Med expertis, insikt och mod hjälper vi företag att fatta bättre beslut om kompetens och människor att nå sin fulla potential i arbetslivet. Vi är specialister, inte generalister. Djupet i vår kunskap, kombinerat med bredden i vårt erbjudande, gör oss till en unik partner för alla som vill växa - på riktigt.
Varför du kommer trivas hos oss
Hos oss möts du av ett team där tempo, affärsfokus, kvalitet och tempo går hand i hand med värme och energi. Vi delar kunskap, utmanar varandra och driver arbetet framåt med hög ambitionsnivå. Fredagsfrukostar, kundevent och spontana initiativ är en naturlig del av vardagen - inte för att vi måste, utan för att vi vill. Wise är en arbetsplats där du får vara självständig, men aldrig ensam. Där din insats märks och gör skillnad. Och där du får vara med och skapa och påverka framtidens säljorganisationer.
Din ansökan
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvariga rekryteringskonsulter (och framtida kollegor) Johanna Nygren på johanna.nygren@wise.se
eller Kristin Axelsson på kristin.axelsson@wise.se
.Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
https://jobs.wise.se
Kungsgatan 20 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG
