Säljande Rekryteringskonsult internt till Eqonomy - en del av Wise
2025-08-28
Du kliver in i ett team med skarp kompetens inom ekonomi och finans - men sitt sammanhang sträcker sig längre än så. På vårt kontor på Linnégatan i Stockholm sitter du tillsammans med rekryterare och konsultchefer från hela Wise, med spets inom allt från HR och IT till försäljning och marknad. Det betyder att du får tillgång till bredare perspektiv, djupare insikter och fler vägar att utvecklas i ditt hantverk. Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Rollen som rekryteringskonsult kräver en strukturerad projektledare som tar ansvar för hela rekryteringsprocessen. Den innebär en härlig mix mellan affärer och människor, samt har sin tyngdpunkt i det rådgivande och konsultativa tillvägagångssättet.
Aktiv kundbearbetning i form av kreativa och relationsskapande insatser för att få in nya affärer, samt bearbeta befintliga relationer som byggts upp över tid
Självständigt driva dina egna rekryteringsprocesser från kravprofil till signering
Bearbeta befintliga- och nya nätverk i form av frukostevent och föreläsningar
Egen kontinuerlig kompetensutveckling i form av omvärldsbevakning för att hålla sig uppdaterad kring de senaste trenderna inom vår bransch, samt delta i interna utbildningar
Vidareutveckla befintliga rutiner och processer inom ramen för din roll
Stor inverkan och möjlighet till påverkan av Eqonomy och Wise fortsatta utveckling framåt
Du kommer utgå från vårt nyrenoverade huvudkontor på Östermalm i centrala Stockholm och rapportera till Jenny Berge Marknadsområdes Direktör. Rollen är flexibel men du förväntas arbeta på kontoret minst 3 dagar i veckan. Du ingår i ett härligt team med Talent Acquisition Specialists, konsultchefer och rekryteringskonsulter. De flesta av dina teamkollegor sitter i Stockholm men några av oss sitter i Göteborg.Profil
Vi söker efter dig som delar vår passion för människor och affärer. Du trivs i en nätverkande roll där du ständigt får chansen att etablera både nya bekantskaper och att bygga vidare på befintliga relationer som byggts upp över tid. Du har alltid kunden i fokus och är mån om att alltid uppnå, samt överträffa kundens förväntningar - i med och motvind. Du trivs i händelserika miljöer och har en fallenhet att snabbt anpassa dig till den person och situation du har framför dig. Du är samtidigt målfokuserad och resultatorienterad, samt har en inre motor som ständigt driver dig framåt mot god leverans och prestation.
Du har några års arbetslivserfarenhet som rekryteringskonsult, rekryterare eller arbetat i en roll där rekrytering inom ekonomi/finans varit din huvudsakliga arbetsuppgift
Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat affärsinriktat, säljande och resultatorienterat
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och är flytande i både svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, HR eller annat relevant område
Meriterande om du tidigare arbetat som ekonom och har goda kunskaper samt intresse inom ekonomi och svenskt näringsliv
Om Wise
Wise har i över 20 är var en vägledande kraft på en arbetsmarknad i ständig förändring. Vi arbetar med rekrytering, konsultlösningar och strategisk rådgivning - men vår roll är större än så. Vi bygger broar mellan kompetens och möjligheter, mellan individer och organisationer, mellan nu och framtid.
Med expertis, insikt och mod hjälper vi företag att fatta bättre beslut om kompetens och människor att nå sin fulla potential i arbetslivet.
Vi är specialister, inte generalister. Djupet i vår kunskap, kombinerat med bredden i vårt erbjudande, gör oss till en unik partner för alla som vill växa - på riktigt.
Fortsatt intresserad?
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod i vår strävan efter en mer potentialbaserad kompetensförsörjning. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om rollen eller processen, vänligen maila Karin Steenstrup på karin.steenstrup@wise.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
