Säljande projektledare Västernorrland/Sundsvall
2025-11-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Vi söker erfarna säljare som är självgående och drivs av hög belöning från egna resultat
Villakompetens i Sverige AB växer och söker nu drivna säljare! Vi specialiserar oss på takbyten och dräneringar - och utför inspektioner av vind och grund - för privata villaägare över hela Sverige. Vi hjälper husägare att skydda och förbättra sina hem med högkvalitativa lösningar, och vi vill att du blir en del av vår framgångsresa.
Om rollen
Som säljare hos oss är du ute bland kunderna och driver hela processen själv - från prospektering och kundmöten till avslut och uppföljning. Du blir expert på tak, dräneringar samt inspektioner av vind och grund och hjälper villaägare att hitta de lösningar som passar deras hem bäst. Rollen är flexibel och varierande - ibland på dagtid, ibland kvällar och helger - allt för att du ska kunna möta kunder när det passar dem.
Vi söker dig som:
Är driven, självgående och vill vinna affärer.
Har erfarenhet av utesälj, gärna inom bygg eller hemrelaterade tjänster.
Trivs med att ta initiativ och skapa långsiktiga kundrelationer.
Har B-körkort.
Vad vi erbjuder:
Expertutbildning och onboarding: Bli trygg i rollen med kunskap om tak, dräneringar och inspektioner av vind och grund.
Hög lön & provision: Din prestation ger direkt resultat, med stabil grundlön och möjlighet till hög provision.
Bonusar och förmåner: Tjänstebil och andra incitament baserat på prestation.
Utveckling och stöd: Vi satsar på din framgång och ger dig verktygen för att lyckas.
Flexibilitet: Du planerar dina egna kundbesök och dagar.
Rekryteringsprocess
Enkel och snabb:
Videosamtal via Teams med Regionschefen.
Fysiskt möte i Östersund med sälj- och marknadschef.
Vi begär utdrag ur belastningsregistret eftersom vi arbetar mot privatpersoner, för att säkerställa trygghet för alla.
Redo att ta nästa steg i din säljkarriär?
Skicka CV och ett kort personligt brev till [Max@villakompetens.com
]. Märk ansökan med "Säljare". Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: Max@villakompetens.com
