Säljande projektledare inom event för närlingslivet.
Bokadero AB / Säljarjobb / Falun Visa alla säljarjobb i Falun
2025-09-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bokadero AB i Falun
, Borlänge
, Leksand
, Hedemora
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill engagera dig i att utveckla vårt affärsnätverk Svärdsjöliften x Bokadero. Uppdraget är brett och du får möjlighet att vara med i flera delar av arbetet:
• Eventplanering - var med och skapa möten som ger nytta och energi.
• Marknadsföring - hjälp oss sprida nätverket och bygga varumärke.
• Införsäljning av medlemskap - bidra till att fler företag blir en del av gemenskapen.
För att lyckas får du tillgång till ett färdigt koncept med föreläsare i högsta klass som besöker nätverket, marknadsföringsmaterial och mängder av support från Bokadero för att skapa bästa möjliga nätverk i Falun.
Arbetet sker ideellt tillsammans med Svärdsjöliften, men provision från Bokadero är möjlig om du bidrar till att driva in nya medlemmar i nätverket.
Vem passar detta jobb?
Jobbet passar dig troligtvis dig som utbildar dig inom event, sports marketing, försäljning eller liknande och vill få värdefull erfarenhet genom ett extrajobb. Men självklart kan jobbet passa även dig som inte har denna typ av utbildning så skicka gärna in en ansökan om du är intresserad ändå.
Här får du både praktisk erfarenhet, möjlighet att bygga nätverk och chansen att vara med och skapa något nytt för näringslivet i regionen.
Låter det intressant? Skicka en ansökan om att bidra så återkopplar vi löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bokadero AB
(org.nr 559095-2569), https://www.arena.bokadero.se/falun
120 Hillersboda (visa karta
)
790 23 SVÄRDSJÖ Arbetsplats
Svärdsjöliften Jobbnummer
9489932