Säljande nyckelperson av smarta robotgräsklippare inom konceptet Husqvarna

År 1974 grundades Bepps, ett familjeföretag i Sjöbo, med verksamhet inom försäljning och service av maskiner för skog och trädgård. Ett antal år senare, 2006 tog Kai Stridh och Alexandra von Reviczky över och företaget utvecklades vidare med kvalitet som en av drivkrafterna. Idag hjälper Bepps även till med att utveckla metoder och verktyg för att tydliggöra och prioritera vad hållbarhet konkret innebär för just din organisation. Produktsortimentet har utvecklats ytterligare mot park och grönyta, med stort fokus på att erbjuda kunderna en trygg eftermarknadsservice. Sedan 2012 finns vi i Lund. Besök vår hemsida www.bepps.se
för mer information.
•
Tror du att gräset blir grönare under 2026? Om ja, då är det kanske du som ska bli vår nya Operatör och kollega inom Nordvästra Skåne av Husqvarnas koncept Husqvarna Home Service med fokus på robotgräsklippare.
Ökad efterfrågan inom segmentet smarta och uppkopplade robotgräsklippare, gör att vi nu söker en serviceminded tekniskt intresserad säljare av robotgräsklippare till vår verksamhet inom Nordvästra Skåne.
Bepps är ett familjeföretag i Lund som sedan 1974 har verksamhet inom försäljning och service av maskiner för skog och trädgård. Nära relationer med kunder, partners och våra medarbetare är av största vikt för oss. Bra service och tillgänglighet är lika viktiga för oss som kvaliteten på våra produkter. Produktsortimentet har utvecklats ytterligare mot park och grönyta, med stort fokus på att erbjuda kunderna en trygg eftermarknadsservice. Vi arbetar med branschens främsta varumärken.
Beskrivning av dina arbetsuppgifter
Tanken med den här rollen är att vi söker en person som vill vara med om att fortsätta bygga upp och utveckla Husqvarna Home Service (ett fullservicekoncept inom robotgräsklippare från Husqvarna) inom Nordvästra Skåne där Bepps de senaste åren har ett start partnerskap med Husqvarna. Detta innebär mycket kundkontakt, en del tekniskt arbete samt deltagande i olika marknadsföringsevent. Du kommer utgå från vår lokal i Helsingborgsområdet.
Som Operatör av Husqvarna Home Service-konceptet hos Bepps kommer du arbeta med hela värdekedjan, vilket innebär demonstration, försäljning samt planering/bokning av installation och leverans av robotgräsklippare till i huvudsak privatpersoner inom Nordvästra Skåne.
Du planerar din tid från dag - vecka - månad - år, där du sedan arbetar efter en detaljerad marknads- och aktivitetsplan. Du rapporterar direkt till vår VD och mäts utifrån hur du utvecklar och vårdar din växande försäljning och kundstock.
Du kommer arbeta med Husqvarnas ledande produktsortiment inom robotgräsklippare och produktutbildning kommer att ske både internt samt av Husqvarna.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en bred och varierande tjänst som Operatör av en fullutrustad Husqvarna Home Service-van inom ett koncept där du kan styra din tid inom ramarna för uppsatta mål och processer. Bepps är ett stabilt familjeägt företag. Vi är ett härligt gäng där vi hjälps åt, har korta beslutsvägar och en stark teamkänsla med ett gemensamt mål att lyckas tillsammans.
Som vår kollega i den här rollen kommer du erbjudas en unik möjlighet att kunna påverka och bidra till din egen och vår gemensamma framtida tillväxtresa som bolag.
Vi har gällande kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
Vi är övertygade om att du kommer trivas tillsammans med oss på Bepps.
Erfarenhet som krävs
För att du ska bli framgångsrik i rollen som Operatör för Husqvarna Home Service hos oss på Bepps, tror vi att du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet med goda resultat som säljare inom B2C och B2B. Rollen kräver också egen styrning och engagemang.
Vi tror även att det är ett stort plus om du är allmänt händig och har ett genuint teknikintresse för den "nya tidens" elektronik och maskiner.
Du är van vid att arbeta med telefon, dator, Officepaketet samt CRM/affärssystem. Du behärskar svenska i tal och skrift. Självklart har du B-körkort så att du kan besöka våra kunder.
Du har en social situation som möjliggör resor och om det skulle bli aktuellt även övernattningar på annan ort.
Dina personliga egenskaper
För att du ska bli framgångsrik som säljare hos oss på Bepps, tror vi att du är en person som stimuleras av att besöka kunder, har mycket eget driv samt är proaktiv. Du tycker om förhandlingar och har förmågan att hjälpa kunden fram till den tekniskt och ekonomiskt bästa produkten/lösningen. Med andra ord har du den viktiga förmågan att kunna stänga dina affärer. Självklart är du även lagspelaren som ser nyttan för hela vårt företag samtidigt som du kan arbeta helt självständigt.
Din positiva attityd och vilja att hjälpa blir Bepps ansikte ut mot våra kunder och Husqvarna. Ditt arbete präglas av Bepps idé om att vara bäst på service, support och eftermarknad.
Du är helt enkelt säljaren som är specialist på att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med våra kunder.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten. Bakgrundskontroll kommer att genomföras av slutkandidaten.
Mer information om konceptet Husqvarna Home Service hittar du här www.husqvarnahomeservice.com/se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi har specialiserat oss på att hitta nya kollegor åt våra kunder inom främst ledning, sälj, teknik och specialistnivå. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook.
