Säljande medarbetare konditori, extrajobb
Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-10-08
Älskar du kunder och försäljning? Vår butik på Linnégatan är en av våra 10 mysiga butiker i Göteborgsområdet och vi söker dig som kan jobba extra varannan lördag och någon vardag ibland.
Du kanske pluggar eller vill kombinera pension med ett roligt socialt jobb? Du behöver vara en stjärna på kundbemötande och en vilja att ta tag i alla andra delar som också ingår i arbetspasset, diska, göra fina smörgåsar, hantera kassan, plocka disk, hålla montrar och exponering i ordning osv, kort sagt -allt som gör att kunden får en positiv upplevelse och vill komma tillbaka till oss igen!
Stämmer detta på dig är du välkommen med din ansökan till oss på Steinbrenner & Nyberg snarast. Observera att vår 1:a intervju görs genom att du svarar på några videofrågor redan i din ansökan. Om du väljer att inte medverka i videosvaren kommer din ansökan inte att behandlas.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut, så vänta inte med att söka!
Vi har kollektivavtal med HRF
Välkommen! Ersättning
