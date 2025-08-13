Säljande lånehandläggare till växande Lendo
Bli en del av Lendo - Vi söker säljande lånehandläggare till privatlåne-teamet! Vill du kombinera kundkontakt med försäljning och vara en del av ett engagerat team? Gillar du att arbeta mot tydliga mål och att skapa lösningar som verkligen gör skillnad för kunden? Då kan du vara den vi söker. Vi letar efter dig som älskar att snacka, vill utvecklas inom försäljning och trivs med att ha mål att sikta mot! - sök idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som säljande privatlånehandläggare hos Lendo spelar du en nyckelroll i deras team. Din huvudsakliga uppgift är att kontakta kunder som tidigare varit i kontakt med Lendo, lyssna in deras behov och sälja in rätt lösning för just deras situation. Med en rådgivande och relationsskapande approach hjälper du kunden att hitta den bästa lösningen för just dem. Syftet är att hjälpa dem hitta det bästa lånet baserat på deras individuella situation. Du kommer att tillhöra ett team på 16 personer och här blir verkligen telefonen ditt främsta verktyg. Du kommer aktivt jobba med behovsanalys, ansökningar och uppföljningar för att maximera både kundnöjdhet och affärsresultat.
På Lendo är deras mission att ge fler människor verktygen och kunskapen för att fatta smarta beslut kring sin privatekonomi. Deras värderingar - Win as a team,Customercentric, Always improving och Focus on execution - präglar deras vardag och guidar dem mot målet att alltid vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Dina arbetsuppgifter
Kontakta kunder som tidigare varit i kontakt med Lendo, lyssna in deras behov och sälja in rätt lösning för just deras situation. Telefonen blir ditt främsta verktyg där du aktivt jobbar med behovsanalys, ansökningar och uppföljningar för att maximera både kundnöjdhet och affärsresultat.
Med en rådgivande och relationsskapande approach hjälper du kunden att hitta den bästa lösningen för just dem. Syftet är att hjälpa dem hitta det bästa lånet baserat på deras individuella situation.
Du håller en hög telefonaktivitet - varje samtal är en chans att hjälpa en kund och skapa mervärde.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen.
• Har erfarenhet av försäljning och att arbeta via telefon. Det är viktigt att du har en naturlig känsla för försäljning och en vilja att skapa kundvärde där du ser en möjlighet i varje samtal.
• Är kommunikativ, strukturerad och trivs i en tempofylld arbetsmiljö med hög aktivitet. Du kommer att ha telefonen som ditt främsta arbetsverktyg så du behöver känna dig van med att ha många kundsamtal per dag.
• Talar och skriver flytande på svenska och behärskar engelska väl.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Är tävlingsinriktad och triggas av att nå och överträffa säljmål.
• Har en naturlig förmåga att skapa relationer och bygga förtroende över telefon.
• Drivs av att hitta säljmöjligheter och omvandla dem till konkreta resultat.
• Är en lagspelare som också kan ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Lendo erbjuder
En spännande och säljdriven arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
En rolig arbetsplats med skön stämning och härliga kollegor.
Friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och möjlighet till en träningstimme i veckan på arbetstid.
Hybridjobb = Flexibilitet - Jobba hemifrån ibland, häng med kollegorna på kontoret när du vill. Bäst av två världar! (Vi har kontorsdagar onsdagar & torsdagar dagar).
Utökad erfarenhet och kunskap inom bank och finans.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
Lendo tillämpar provanställning och bakgrundskontroller inför kontraktskrivning.
Läs mer om Lendo HÄR.
