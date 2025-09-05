Säljande lånehandläggare till Reducero Örebro
Reducero AB / Säljarjobb / Örebro
2025-09-05
Vill du göra karriär inom försäljning och samtidigt hjälpa människor att förbättra sin ekonomi? På Reducero söker vi nu engagerade lånehandläggare som vill vara med och göra skillnad för våra kunder!
Om rollen
Som lånehandläggare hos oss är du kundens första kontakt. Din uppgift är att guida dem genom ansökningsprocessen och boka in möten med våra rådgivare. Du arbetar i en positiv och resultatorienterad miljö där vi stöttar varandra och firar framgångar!
Varför Reducero?
Utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på din karriär! Med våra utbildningar inom försäljning, låneförmedling och ekonomi har du stora chanser att växa inom företaget.
Attraktiv lönemodell: Trygg grundlön i kombination med en provision utan tak - du bestämmer hur mycket du vill tjäna!
Starkt team: Vi är en sammansvetsad grupp som motiverar och lyfter varandra.
Kul på jobbet: Tävlingar, afterworks och gemensamma aktiviteter skapar en härlig arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Är social, driven och älskar att bygga relationer
Motiveras av mål och har en vilja att lyckas
Vill utvecklas inom försäljning och ekonomi
Har ett positivt mindset och trivs i en snabbföränderlig miljö
Har erfarenhet av kundkontakt (meriterande men inget krav)
Vad erbjuder vi?
Gedigen utbildning inom försäljning och låneförmedling
Trygg anställning med garantilön och förmånlig provisionsmodell
Centralt beläget kontor i Örebro
Möjlighet att växa internt och klättra på karriärstegen
Ansök idag!
Vi anställer löpande - så vänta inte! Klicka på ansökningsknappen nedan och bli en del av Reducero. Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på elsa.abrahamsson@reducero.se
Låter detta som något för dig? Sök nu och starta din resa med oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reducero AB
(org.nr 556957-7728), https://www.reducero.se Kontakt
Elsa Abrahamsson elsa.abrahamsson@reducero.se Jobbnummer
9494868