Säljande lånehandläggare till Lendos privatlåneavdelning
Bli en del av Lendo - Vi söker säljande lånehandläggare till privatlåne-teamet! Vill du kombinera kundkontakt med försäljning och vara en del av ett engagerat team? Gillar du att arbeta mot tydliga mål och att skapa lösningar som verkligen gör skillnad för kunden? Då kan du vara den vi söker. Vi letar efter dig som älskar att snacka, har ett driv, vill utvecklas inom försäljning och trivs med att ha mål att sikta emot! - sök idag, urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som säljande privatlånehandläggare hos Lendo spelar du en nyckelroll i deras team. Din huvudsakliga uppgift är att kontakta kunder som tidigare varit i kontakt med Lendo, lyssna in deras behov och sälja in rätt lösning för just deras situation. Med en rådgivande och relationsskapande approach hjälper du kunden att hitta den bästa lösningen för just dem. Syftet är att hjälpa dem hitta det bästa lånet baserat på deras individuella situation. Du kommer att tillhöra ett team på 18 personer och här blir verkligen telefonen ditt främsta verktyg. Du kommer aktivt jobba med behovsanalys, ansökningar och uppföljningar för att maximera både kundnöjdhet och affärsresultat.
På Lendo är deras mission att ge fler människor verktygen och kunskapen för att fatta smarta beslut kring sin privatekonomi. Deras värderingar - Win as a team, Customercentric, Always improving och Focus on execution - präglar deras vardag och guidar dem mot målet att alltid vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.Dina arbetsuppgifter
Kontakta kunder som tidigare varit i kontakt med Lendo, lyssna in deras behov och sälja in rätt lösning för just deras situation. Telefonen blir ditt främsta verktyg där du aktivt jobbar med behovsanalys, ansökningar och uppföljningar för att maximera både kundnöjdhet och affärsresultat. Du behöver därför känna dig van med att ha många kundsamtal per dag och trivas med det.
Med en rådgivande och relationsskapande approach hjälper du kunden att hitta den bästa lösningen för just dem. Syftet är att hjälpa dem hitta det bästa lånet baserat på deras individuella situation.
Du håller en hög telefonaktivitet - varje samtal är en chans att hjälpa en kund och skapa mervärde.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av försäljning, och en naturlig känsla för att skapa affärer och kundvärde där du ser en möjlighet i varje samtal. Att vara kommunikativ, driven, strukturerad och trivas i en tempofylld arbetsmiljö med hög aktivitet kommer att vara A och O.
Har en avslutad gymnasieexamen.
Talar och skriver flytande på svenska och behärskar engelska väl.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Är tävlingsinriktad och triggas av att nå och överträffa säljmål.
Har en naturlig förmåga att skapa relationer och bygga förtroende över telefon.
Drivs av att hitta säljmöjligheter och omvandla dem till konkreta resultat.
Är en lagspelare som också kan ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Lendo erbjuder
Lär dig något värdefullt -Vi utbildar dig inom privatlån och privatekonomi, kunskap du har nytta av hela livet.
Grymma förmåner - Förutom en stabil lön får du andra bra förmåner så som friskvårdsbidrag, pension mm
Hybridjobb = Flexibilitet - Jobba hemifrån ibland, häng med kollegorna på kontoret när du vill. Bäst av två världar! (De har kontorsdagar onsdagar & torsdagar)
Kul på jobbet (på riktigt) - AW:s, teamhäng och en arbetsplats där de skrattar mycket och peppar varandra.
Karriärmöjligheter - Kanske vill du stanna och växa inom Lendo? (De hoppas såklart det!) Kanske vill du ha en merit som sticker ut på CV:t? Oavsett vilket, öppnar det här jobbet många dörrar och är en spännande och säljdriven arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
