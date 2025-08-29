Säljande lånehandläggare till Lendo - varma kunder
2025-08-29
Lendo är ett innovativt fintech bolag i stark tillväxtfas. Vi söker nu dig som vill fortsätta utvecklas inom försäljning. Som med ditt engagemang och driv för affären erbjuder Lendos kunder bästa möjliga service.
På uppdrag av Lendo söker vi nu en lånehandläggare. Du kommer att arbeta på Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Lendo ingår i den globala mediekoncernen Schibsted och i rollen kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att kontakta privatpersoner som valt att vända sig till Lendo.
Om tjänsten I rollen som lånehandläggare ingår du i ett dynamiskt team som tillsammans hjälper Lendos kunder med privatekonomiska frågor. Med telefonen som ditt främsta arbetsverktyg kommer du genom rådgivande försäljning att ringa kunder som ansökt om ett lån hos Lendo. Du går igenom kundernas lånebehov och vidare erbjuder låneskydd samt försäkringar.
Du kommer förklara värdet och betydelsen av att använda Lendo som tjänst men också aktivt jobba med merförsäljning.
Din profil:
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet inom försäljning, gärna över telefon
Är målmedveten och ansvarstagande som person
Meriterande med erfarenhet och/eller utbildning inom ekonomi, bank och finans
Har en förtroendeingivande approach och ett genuint intresse i affären
Är flytande i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska
Har godkänd gymnasieexamen
Du är lösningsorienterad, tävlingsinriktad och initiativtagande
Du erbjuds
Regelbundna team-aktiviteter och resor varje år
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 4000 kr
Två utvecklingsdagar per år och möjlighet till träning på arbetstid
25 dagars semester
Att ta del av de aktiviteter och förmåner som ingår i Schibsted-koncernen
Interna och externa utbildningar inom lån och krediter
Lendo har funnits på den svenska lånemarknaden sedan 2007 och köptes kort därefter upp av den norska mediekoncernen Schibsted. Sedan lanseringen har dom arbetat hårt för att göra lånemarknaden transparent, fördelaktig för kund och användarvänlig. Du kommer anställas på ett företag som flera år i rad blivit certifierade som en mycket bra arbetsplats av Great Place To Work.
Anställningen är en heltidsanställning och du utgår från Lendos huvudkontor centralt i Stockholm. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och intervjuar löpande, inkom med din ansökan redan idag!
Inför en anställning genomförs en bakgrundskontroll. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559070-1800) Arbetsplats
Sprio Kontakt
Johanna Olson johanna.olson@sprio.se Jobbnummer
9483432