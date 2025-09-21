Säljande Lånehandläggare Hjälp kunder att hitta rätt lånelösning!
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Säljande Lånehandläggare - Hjälp kunder att hitta rätt lånelösning!
Är du en driven säljare med ett intresse för bank och finans? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du kan utvecklas och påverka din egen lön? Vi söker nu en säljande lånehandläggare till vårt privatlåneteam!
Om rollen
Som lånehandläggare kontaktar du kunder som har gjort en låneansökan. Din uppgift är att identifiera kundens behov, erbjuda skräddarsydda lånelösningar samt informera om låneskydd och försäkringar. Du arbetar mot tydliga mål och får kontinuerligt stöd och coachning för att utveckla din försäljning.
Tjänsten inleds med en grundlig utbildning inom försäljning, våra produkter och branschen. Under introduktionen får du även medlyssna på samtal för att lära av erfarna kollegor och chefer. Din utveckling fortsätter därefter genom regelbunden coaching och vidareutbildning.
Du kommer att ingå i ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, utveckling och resultat - och vi ser till att ha roligt på vägen!
Vi söker dig som:
Har säljerfarenhet, gärna inom telefonförsäljning, låneförmedling eller bank och finans.
Talar och skriver svenska flytande samt behärskar engelska väl.
Är resultatinriktad och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Motiveras av en roll där du kan påverka din egen lön.
Vad vi erbjuder:
En grundlön med attraktiv provisionsmodell.
Regelbundna team- och företagsaktiviteter.
Tjänstepension och friskvårdsbidrag på 4000 kr.
Två utvecklingsdagar per år och en träningstimme i veckan.
25 dagars semester.
Interna och externa utbildningar inom lån och krediter.
Ett positivt och engagerat team där vi stöttar varandra.Publiceringsdatum2025-09-21Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst med start omgående. I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka in din ansökan snarast, då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV och personliga brev till: work@talentpartner.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9518770