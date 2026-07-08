Säljande kundtjänstmedarbetare till Telia
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2026-07-08
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Vill du ta första steget i din karriär och samtidigt bli en del av ett engagerat team? Som kundtjänstmedarbetare hos Telia i Norrköping får du en utvecklande roll inom service och försäljning – där du växer varje dag och får med dig erfarenheter för livet. Du jobbar tillsammans med drivna kollegor som stöttar och peppar varandra, och får rätt förutsättningar för att utvecklas i din yrkesroll. Låter det som din nästa utmaning? Välkommen att söka jobbet!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Det här är ett heltidsuppdrag där du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Du får en trygg anställning hos oss samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i ett av Sveriges ledande bolag inom telekom.
Som konsult hos Bravura får du en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling, följer upp hur du trivs i din roll och finns som stöd genom hela uppdraget. Vi arbetar aktivt med din utveckling och ger dig goda förutsättningar att växa – både inom uppdraget och vidare i din karriär.
Uppdraget är initialt på 12 månader, med mycket goda möjligheter till förlängning eller övergång till anställning hos Telia för rätt person.
🚀 Om företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid.
Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!
💼 Arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare hos Telia är du kundens första kontakt och en viktig del i att skapa en positiv upplevelse. Du tar emot inkommande samtal från privatkunder och hjälper till i frågor som rör fakturor och betalningslösningar.
Rollen innebär mer än traditionell kundservice – du arbetar aktivt med att förstå kundens behov, ge rådgivning och guida kunden till lösningar som skapar långsiktigt värde. Rollen innebär även att besvara kunder via text, där det är viktigt att kommunicera på ett bra sätt. Du kommer att utvecklas i din dialog i det dagliga arbetet med att presentera helhetslösningar till kunder.
Du blir en del av ett team där personlighet, engagemang och viljan att utvecklas värderas högt.
• Ta emot inkommande samtal och stötta kunder i deras ärenden • Analysera behov och ge rådgivning som skapar värde för kunden • Arbeta aktivt med att utveckla kunddialogen och identifiera relevanta lösningar
🔍 Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Har en avslutad gymnasieutbildning • Har erfarenhet från service, kundkontakt eller försäljning • Talar och skriver obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska
För att trivas i rollen är du en person som vill utvecklas och vågar utmana dig själv i din yrkesroll. Du har ett naturligt driv, är engagerad i mötet med människor och trivs i en roll där du får ta ansvar och påverka resultat.
Du behöver inte ha lång erfarenhet av försäljning – det viktigaste är att du är nyfiken, modig och vill ta nästa steg i din utveckling. Vi tror också att du bidrar med mognad, ett professionellt bemötande och en vilja att samarbeta i team.
Hos Telia möts du av en inkluderande kultur där olika perspektiv värdesätts och där du får möjlighet att växa – både i din roll och som person.
Övrig information
Start: 14 september Plats: Norrköping Lön: Grundlön + provision
Kontroll i belastningsregister och UC genomförs i denna process
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7455935-2091747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Arkösundsvägen 1 (visa karta
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603 61 NORRKÖPING Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9996457