Säljande kundtjänstmedarbetare till Telia - start 24 augusti
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Har du ett driv för service och är nyfiken på försäljning? Här tar du emot samtal från företagskunder som funderar på att ändra eller avsluta sina tjänster – inget kallt säljarbete. Du lyssnar in, förstår behovet och guidar kunden till rätt lösning. Rollen innebär också att du arbetar mot mål och har möjlighet att påverka din lön genom provision.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv.
🎥 Läs mer om hur det är att jobba på Telia: www.bravura.se/karriar/teliaOm företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid.
Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljande kundtjänstmedarbetare B2B hanterar du enbart inkommande samtal och frågor från Telias befintliga företagskunder via telefon. Vanliga ärenden som kunder ringer in om kan vara att de vill byta leverantör eller vill avsluta sin tjänst eller sitt abonnemang. Din huvudsakliga uppgift är att lyssna in till kundens behov och att ta reda på vad den faktiska anledningen är till att kunden vill säga upp avtalet. Utifrån behovet informerar du om Telias tjänsteutbud som kan ge dem en bättre lösning för att kunna behålla dem som nöjda kunder. Därmed blir merförsäljning en naturlig del av samtalet och den service som du förväntas ge.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot inkommande samtal från företagskunder
Genomföra behovsanalyser och förstå kundens situation
Presentera lösningar och arbeta med merförsäljning
Hantera uppsägningsdialoger och arbeta med kundbevarande
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
1–2 års erfarenhet av kundservice, försäljning eller liknande roll
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Grundläggande vana av att arbeta i Officepaketet
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning mot företagskunder
Erfarenhet från savedesk eller liknande funktion
För att trivas i rollen är du en person som är nyfiken på kundens situation och tar ansvar för att driva dialogen framåt. Du lyssnar aktivt, ställer relevanta frågor och anpassar din kommunikation efter kunden du har framför dig.
Du motiveras av att nå resultat och är uthållig i ditt arbetssätt även när dialoger blir utmanande. Samtidigt är du lösningsorienterad och ser möjligheter i varje kontakt. Du tar egna initiativ i arbetet och trivs i en social roll med ett varierat arbetstempo.
Övrig information
Start: 24 Augusti Plats: Göteborg Lön: Fast lön + provision
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979274-2074055". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
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411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9981936