Säljande kundtjänstmedarbetare till ett ledande E-handelsföretag

Vår kund, ett framgångsrikt E-handelsföretag inom vitvaror, söker nu en ny medarbetare till sitt kundtjänstteam i Sundbyberg. Här får du arbeta i en miljö där kundservice, sälj och teamkänsla står i fokus - tillsammans med kollegor som brinner för att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en utmanare på marknaden som kombinerar expertis inom vitvaror med en stark passion för kundservice. De erbjuder ett noga utvalt sortiment och strävar alltid efter att ge varje kund en smidig och personlig upplevelse - med målet att vara bäst på både pris och service.
Som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del av ett litet, sammansvetsat team som arbetar med både telefon- och mejlkontakt. Du hjälper kunder med allt från produktfrågor och orderärenden till reklamationer - och du gör det med en genuin känsla för service. Rollen innebär att du rekommenderar produkter utifrån kundens behov, alltid med ärlighet och kundens bästa i fokus. När tempot ökar hjälps alla åt. Samtliga kollegor har en stark teamkänsla och löser utmaningar tillsammans.
Vi söker dig som är serviceinriktad, nyfiken och tar egna initiativ. Har du också ett intresse för e-handel kan detta vara rätt tjänst för dig. Du arbetar i fina lokaler i Sundbyberg, där du exempelvis bjuds på frukost varje dag, och får delta i trevliga aktiviteter som planeras för att stärka gemenskapen. Arbetet sker på plats, med arbetstider som varierar mellan 08-17 eller 09-18. Detta är ett långsiktigt uppdrag som inleds med ett konsultuppdrag med goda möjligheter till anställning och vidareutveckling inom företaget.
• Hjälpa kunder via telefon och mejl med frågor om beställningar, produkter och reklamationer
• Rekommendera produkter utifrån kundens behov
• Hantera enklare administration kopplat till kundärenden
• Bidra till en positiv kundupplevelse och ett gott samarbete i teamet
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av kundtjänstarbete
• Har tidigare erfarenhet av försäljning / sälj eller erfarenhet av butiksarbete
• Har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
• Har god datorvana
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av försäljning till vitvaror eller hemelektronik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
