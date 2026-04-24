Säljande kundtjänstmedarbetare till Bonnier!
Concentrix Sweden AB / Kundservicejobb / Östersund Visa alla kundservicejobb i Östersund
2026-04-24
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Concentrix Sweden AB i Östersund
, Ånge
, Umeå
, Solna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Bor du i Östersund och söker jobb inom service och försäljning? Ta chansen att utvecklas på Bonnier!
Bonnier fortsätter att växa och söker nu fler kollegor! Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, tycker om att hjälpa andra och drivs av att jobba mot mål!
Som kundservicemedarbetare på Bonnier arbetar du på en energifylld arbetsplats omgiven av engagerade och kunniga medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att svara på inkommande samtal och mail från kunder kring prenumerations-, och fakturafrågor och övriga ärenden samt att ställa relevanta frågor för att hitta kundanpassade erbjudanden. Arbetstiderna är varierande på vardagar mellan 8-18. Försäljning är en naturlig del av varje samtal, det skapar förutsättningar att skräddarsy anpassade lösningar utifrån varje kunds behov.
På Bonnier får du möjlighet att utvecklas inom försäljning och har chansen att påverka din egen lön. Det finns inget tak på provisionen, det innebär att du kan tjäna riktigt bra - utöver din grundlön! I denna tjänst erbjuder vi anställning med placering på kontoret i Östersund.
Vi söker dig som
Har en stark servicekänsla, är utåtriktad, vill ge bästa tänkbara kundupplevelsen, är målmedveten och älskar sälj. Du är en lagspelare som vill bidra till positiva resultat och bra stämning, som brinner både för att lösa det som kunden har behov att få hjälp med och att samtidigt ha fokus på försäljning. Du är ärlig, ödmjuk och lyssnar på kunden och kundens behov. Du är också en motiverande, lojal och hjälpsam person som ställer upp för andra och löser de problem som uppstår på ett effektivt sätt.
Sammantaget ska du på bästa tänkbara sätt lösa kundens ärende och leverera en kundupplevelse i världsklass.
Vi vill att du uppfyller följande:
Flytande svenska i tal och skrift
Grundläggande datorkunskaper
Godkända gymnasiebetyg i svenska A eller 1 och engelska A eller 5
Har du tidigare erfarenhet av service och försäljning ser vi detta som meriterande
Vad vi erbjuder dig
Då Concentrix växer i en snabb takt finns det, för dig med rätt drivkraft, goda chanser till utveckling med interna karriärmöjligheter. Vi är idag en av de största leverantörerna av kundservice i världen men vi siktar på att nå toppen, och det gör vi gärna tillsammans med dig! I denna roll har du även möjlighet att tjäna obegränsad provision, får ett friskvårdsbidrag om generösa 3500:-/år, arbetar på en kollektivavtalsansluten arbetsplats och får hela utbildningsperioden betald. Join us!
START: 2026-05-11
PLACERINGSORT: Östersund
ANSTÄLLNINGSFORM: Heltidsanställning. Vi tillämpar 6 månader provanställning.
ARBETSTIDER: Varierande under öppettiderna, mån-fre 08:00-18:00
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-05-01
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval av ansökningar, tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi vill höra från dig om detta känns som rätt steg för dig i din karriär! Ansök redan idag och gör som 440k+ game-changers runtom i världen redan gjort - bli en del av oss på Concentrix!
Concentrix is an equal opportunity employer
We're proudly united as one team, one company, globally. We're committed to equal employment opportunities for all candidates and a work environment free from discrimination and harassment. All our recruitment practices are based on business needs, job requirements, and professional qualifications, without regard to race, age, gender identity, sexual orientation, religion, ethnicity, family or parental status, national origin, disability, or any other classification protected by applicable national laws. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001)
Webhelp Sweden AB Jobbnummer
9874800