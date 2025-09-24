Säljande kundtjänstmedarbetare - kontor på Östermalm!
Devi Recruit AB / Säljarjobb / Danderyd Visa alla säljarjobb i Danderyd
2025-09-24
Verkar försäljning intressant, eller har du kanske redan ett brinnande intresse för försäljning och vill bli en del av ett fantastiskt säljteam? Just nu letar vi efter nya talanger till våra säljteam i Stockholm.
Här får du möjlighet att representera några av de största varumärkena inom telekom där du som säljare förmedlar attraktiva lösningar och tjänster via telefon till våra kunder. Devi söker dig som är: - Duktig på att bygga relationer - Utåtriktad med en stark tävlingsinstinkt - Självständig och resultatinriktad - Bekväm med att ta kontakt över telefon Devi erbjuder dig: - En gedigen säljutbildning med fokus på personlig utveckling samt coaching. - Spännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan. - En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö. - En attraktiv lönemodell utan tak, med garantilön + höga provisioner - Kontor i centrala Stockholm - En familjär företagskultur med stark teamkänsla.
Ansök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss. Med känsla och förnuft, det är vi. Devi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb.
Devi Recruit AB (org.nr 556916-6662), http://devigroup.se
Devi
Avin avin@devigroup.se 0723371277
9523756