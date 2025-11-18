Säljande kundtjänst för ett av nordens största elbolag
Responda Group AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2025-11-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Responda Group AB i Linköping
, Eskilstuna
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Det här är rollen för dig som vill utvecklas i försäljning, se dina prestationer belönas och samtidigt bygga långsiktiga kundrelationer. Hos oss får du en tydlig väg till personlig utveckling, mer ansvar och en karriär inom försäljning!
Om tjänsten
Som säljande kundservicemedarbetare är du först på linjen när kunder hör av sig - och ser varje samtal som en möjlighet. Du kommer att främst att sälja elavtal med tilläggstjänster till privatkunder. Med din kombination av servicekänsla, affärsdriv och lyhördhet hittar du lösningar som skapar nöjda kunder och starka resultat.
Du kommer att:
Ta emot inkommande kundsamtal där du snabbt identifierar behov och omvandlar varje dialog till affärsmöjligheter.
Arbeta mot tydliga säljmål - både individuellt och tillsammans med ditt team.
Stänga affärer, driva försäljning och maximera din egna provision.
Hantera backoffice-uppgifter och säkerställa att varje ärende hanteras korrekt - ett viktigt steg i att skapa hög kundnöjdhet och kvalitet i varje kontakt.
Bygga långsiktiga kundrelationer genom tät och professionell kommunikation över flera kanaler
Vårt erbjudande
Alltid garanterad grundlön med en attraktiv provisionsmodell utan tak. Här kan du sätta ribban för din egen lön!
Kollektivavtal via Unionen och Almega - trygghet i grunden med friheten att prestera ovanpå.
Två veckors betald utbildning där vi ger dig verktygen för att prestera följt av åtta veckors onboarding med coachning.
Stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget.
Friskvårdsbidrag och ett modernt kontor med stark teamkänsla.
Vi erbjuder regelbundna säljtävlingar som årets och månadens säljare - perfekta tillfällen att glänsa och belönas för dina insatser!
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för sälj och vill utvecklas inom det.
Har siktet på framgång - en driven och engagerad stjärna som vill ta sin sälj karriär till nästa nivå!
Trivs med att samarbeta för att uppnå gemensamma och individuella mål.
Är punktlig, strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Tidigare erfarenhet av service eller försäljning är meriterande, men inget krav - vi ger dig verktyg att lyckas!
Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Har god datorvana
Godkänd gymnasieutbildning
Anställningsform och startdatum
Start: Vid överenskommelse
Anställningsform: Vi erbjuder behovsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetstider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Är du redo för nästa kliv i karriären? Tveka inte - Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Responda Group AB
(org.nr 556754-1395), https://respondagroup.se Arbetsplats
Responda Group Kontakt
Gustav Hellström gustav.hellstrom@respondagroup.com Jobbnummer
9609685