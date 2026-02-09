Säljande kundservicemedarbetare till vårt team i Kalmar!
Concentrix Sweden AB / Kundservicejobb / Kalmar Visa alla kundservicejobb i Kalmar
2026-02-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Concentrix Sweden AB i Kalmar
, Norrköping
, Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Ta din service- och säljkarriär till nästa nivå hos Concentrix!
Brinner du för försäljning och kundkontakt? Vill du vara en nyckelspelare i att behålla kunder och skapa långsiktiga relationer? Då har vi den perfekta rollen för dig!
Concentrix är en global ledare inom teknologidriven kundupplevelse och service. Vi samarbetar med välrenommerade varumärken och hjälper dem att optimera sin verksamhet genom innovativa lösningar. Nu söker vi drivna och resultatorienterade kundservicemedarbetare till vårt kontor i Kalmar!
OM ROLLEN:
Som kundservicemedarbetare hos oss har du en avgörande roll i att hjälpa kunder och värna om deras upplevelse. Du kommer att hantera inkommande samtal från norska kunder som behöver hjälp med allt från fakturafrågor till teknisk support och aktivt arbeta för att erbjuda anpassade lösningar som möter deras behov.
VAD KOMMER DU ATT GÖRA:
Supportera norska kunder över telefon genom inkommande gällande betalning, faktura eller teknisk support.
Genomföra enklare felsökningar inom bland annat TV och Bredband
Erbjuda skräddarsydda lösningar och kampanjer för att maximera kundnöjdheten i varje samtal.
Använda din övertygande kommunikationsförmåga för att skapa ett värde i kundens fortsatta användning av tjänsten.
Arbeta mot tydliga mål och få möjligheten att tjäna provisionsbonusar.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning och/eller kundservice och trivs i en mål- och resultatinriktad miljö.
Har godkända betyg i Svenska A/1 and Engelska A/5
Har en känsla för god kundservice och viljan att lära samt utvecklas
Är nyfiken på merförsäljning och har ett intresse inom försäljning för att finna de bästa lösningarna för kunden
Är en god lyssnare med ett professionellt och förtroendeingivande bemötande.
Kan arbeta heltid från vårt kontor i Kalmar, Borgmästaregatan 5
Har goda kunskaper i norska är en stor merit.
VAD ERBJUDER VI?
En fast månadslön med en attraktiv provisionsmodell - din prestation avgör din inkomst!
Gedigen utbildning och kontinuerlig coaching för att du ska nå din fulla potential.
Karriärmöjligheter - 80% av våra ledare har blivit befordrade internt!
Ett tryggt anställningsavtal med kollektivavtal genom Unionen.
Friskvårdsbidrag på 3 500 kronor per år.
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö med teamaktiviteter och sociala event.
YTTERLIGARE INFORMATION:
Start: 2026-03-09
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Varierat under öppettiderna mån-fre 08.00-19.00 samt lör-sön 10:00-19:00
Placering: På plats i vårt moderna kontor i Kalmar, Borgmästaregatan 5.
Vill du vara en del av ett globalt företag där din insats gör skillnad? Ansök idag och ta steget mot en ny karriär inom service och försäljning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: erika.pjerne@concentrix.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001)
Borgmästaregatan 5 (visa karta
)
392 35 KALMAR Arbetsplats
Webhelp Sweden AB Jobbnummer
9732818