Säljande kundservicemedarbetare till Com Hem/Boxer! - Webhelp Sweden AB - Butikssäljarjobb i Östersund

Webhelp Sweden AB / Butikssäljarjobb / Östersund2021-04-12Gillar du att arbeta på en social och härlig arbetsplats, arbeta mot uppsatta mål samt ha möjligheten att kunna påverka din fasta lön med provision utan någon maxgräns? Trivs du i en kommunikativ roll med telefon och dator som främsta redskap? Då är det dig vi söker!Fördelen med att jobba med Com Hem och Boxer är att du själv får chansen att styra och påverka din lön genom provision på det du säljer. Det bästa är att ingen kund är den andra lik och du måste vara lyhörd för att kunna tillgodose kundernas behov." - Filip Nylander, KundservicemedarbetareHUR SER EN VANLIG DAG UT?Du kommer att arbeta på en energifylld och härlig arbetsplats omgiven av engagerade och kunniga medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå utav att ge kundservice i världsklass, detta genom att svara på inkommande kundsamtal. Detta med ett stort engagemang samt förmågan att kunna anpassa ditt bemötande efter kundens behov och önskemål.Arbetsrollen är bred och du hanterar inkommande samtal inom kundservice, fakturafrågor och teknisk support. För oss är det viktigt att du ska lyckas! Därför arbetar vi mot tydliga mål som kontinuerligt följs upp för att främja din utveckling.Försäljning är en naturlig del av varje samtal, det skapar förutsättningar att skräddarsy anpassade lösningar utifrån varje kunds behov. Fördelen med att jobba på Webhelp är att du får möjlighet att utvecklas inom försäljning och har chansen att påverka din egen lön. Det finns inget tak på provisionen, det innebär att du kan tjäna riktigt bra - utöver din grundlön!Som nyanställd kommer dina två första veckor vara dedikerade till en grundutbildning på heltid från kontoret på Frösön. Därefter går du ut i jobb några veckor för att sedan slutföra de två sista utbildningsveckorna. Under utbildningen ligger fokus på att förbereda dig som nyanställd så att du känner dig trygg i din arbetsroll.Webhelp är den perfekta platsen för dig som vill utvecklas som individ och ta an nya utmaningar som du aldrig skulle tro var möjligt. Du kommer ständigt utvecklas och du kommer ha fantastiska kollegor som hjälper dig på vägen. Webhelp är en plats för att växa så varför inte ta chansen?" - Cassandra Sjöbeck, KundservicemedarbetareVAD KAN VI ERBJUDA DIG?Då Wehelp växer i en snabb takt finns det, för dig med rätt drivkraft, goda chanser till utveckling med interna karriärmöjligheter. Vi är idag den tredje största kundtjänstleverantören i världen där vi strävar efter att nå toppen - det gör vi gärna tillsammans med dig! Stämningen på våra kontor är energisk, öppen och positiv. Medarbetarna delar med sig av erfarenheter och tips som kan underlätta arbetet och bidrar till en god stämning på kontoret. För att stärka sammanhållningen i våra team anordnas det med jämna mellanrum aktiviteter och gemensamma tävlingar.VI SÖKER DIG SOM...Vi söker dig som är serviceinriktad och flexibel. Du tycker om att möta nya människor och lägger stor vikt vid att vara hjälpsam, såväl mot kunder som kollegor. Du tycker försäljning låter intressant och ser fram emot att utvecklas i din arbetsroll. Tidigare erfarenhet inom service och försäljning är meriterande men inget krav.Vi vill att du uppfyller följande:Har grundläggande datorkunskapGodkända betyg i svenska A eller 1 och engelska A eller 5Du måste ha fyllt 18 årSTART: 2021-05-10PLACERINGSORT: ÖstersundANSTÄLLNINGSFORM: 6 månaders provanställning, flexibel anställningsform på 100-80%ARBETSTIDER: Varierande under öppettiderna, mån-fre 08:00-19:00, lördagar 09:00-15:00Urval sker löpande, så sök redan idag!Making business more human for the world's most exciting brandsWe live in an era of fast connectivity and AI. Today, human experiences have even more power to make businesses come to life in customers' hearts and minds.Webhelp is committed to making business more human.It's through this commitment that Webhelp enriches customer experience, and designs business solutions that create value for the world's most exciting companies.Webhelp is a partner across a range of services including customer experience solutions, social media moderation through to payment services.Hundreds of brands across the world trust Webhelp because of their people, the culture they work in, and the ideas and technology they put to work.Webhelp believes that Emotional Intelligence creates a lasting impact, and their skill in marrying a differentiating human touch to the right technology is what makes a real difference for their clients.By choosing Webhelp they access the passion and experience of 60,000 game-changers from more than 170 locations in over 40 countries. Each one determined to bring their own intelligence, empathy, and experience to the table every day. Webhelp invests in people and the environment they work in because they know that when people thrive, it has a powerful impact on them, their customers, and their partners' business.Webhelp believes that making business more human leads to a better customer experience - and a healthier bottom line.Webhelp is the European leader in their industry, with a revenue of EUR1,4B in 2018, and aims for a global leadership position.Webhelp is currently owned by its management and GBL, a leading global investment holding, as of November 2019.More information can be found at www.webhelp.com Non-discrimination: Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us.

START: 2021-05-10
PLACERINGSORT: Östersund
ANSTÄLLNINGSFORM: 6 månaders provanställning, flexibel anställningsform på 100-80%
ARBETSTIDER: Varierande under öppettiderna, mån-fre 08:00-19:00, lördagar 09:00-15:00
Urval sker löpande, så sök redan idag!