Säljande kundservicemedarbetare med fokus på avtalshantering
Elify Energy Group AB / Kundservicejobb / Kävlinge Visa alla kundservicejobb i Kävlinge
2026-07-16
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Elify Energy Group är en av Nordens största privatägda elhandelskoncerner och levererar el till över 250 000 kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan starten 2015 har vi vuxit snabbt och består idag av över 100 engagerade medarbetare som tillsammans driver vår fortsatta utveckling framåt. Här blir du en del av en resa mot fortsatt tillväxt i Norden!Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare med fokus på avtalshantering så kommer du främst att arbeta med utgående samtal och mejlkontakt till kunder som tillexempel gjort en flyttanmälan, byter elbolag eller har ett avtal som börjar närma sig sitt slut. Fokus i rollen är att leverera en hög kundnöjdhet och vara en hjälpande hand i processen att välja elavtal.
Som en del av teamet kommer du att arbeta med:
Inkommande samtal och mejl för offerter och uppsägningar.
Utgående samtal och mejl för kunder som gjort flyttanmälan, byter elavtal och avtal som närmar sig sitt slut.
Fullmaktshantering.
Ärendehantering/Återkopplingsärenden.
Vem är du?
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du har en god datorvana alternativt tidigare erfarenhet av CRM/kundsystem.
Du motiveras av mål, hålla en hög kundaktivitet och att uppnå resultat.
Du har en stark laganda och trivs i ett nära samarbete med andra.
Meriterande
Du har gärna tidigare erfarenhet av kundservice, försäljning eller motsvarande erfarenhet.
Du har tidigare erfarenhet i Officepaketet.Utbildningsbakgrund
Vi vill ge dig bästa möjliga start hos oss. Därför inleder vi anställningen med en veckas internutbildning inom elmarknaden. Du lär dig även mer om våra tjänster och hur vi arbetar. Utbildningen sker på plats med full betalning.Om tjänsten
Arbetstider: Måndag till fredag kl. 07:30-16:30.
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning.
Lön: Fast månadslönSå ansöker du
Under vår rekryteringsprocess så genomför vi en bakgrundkontroll på alla slutkandidater.
Vid frågor eller funderingar så når du rekryteringsavdelningen via ansokan@elify.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elify Energy Group AB
(org.nr 559234-9350), https://elifyenergygroup.teamtailor.com/ Jobbnummer
10004182