Säljande kundmottagare till Sveriges största biltvätt
Glimra Biltvätt AB / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2026-01-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glimra Biltvätt AB i Uppsala
, Stockholm
, Huddinge
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Älskar du kunder och försäljning? Vill du få chansen att arbeta i en utvecklande, spännande och bred roll i ett snabbväxande bolag?
Tjänsten som kundmottagare på Glimra är ett variationsrikt arbete med mycket eget ansvar där du ska säkerställa att våra kunder blir glimrande fans. Vi söker dig som är mån om att ha nöjda kunder i alla led. Du som vill göra det där lilla extra för att överträffa kundernas förväntningar.
Vi ser gärna att du som söker har en säljande bakgrund där du arbetat inom Retail eller annan serviceverksamhet i kombination med ett tekniskt intresse.
Vi har stort fokus på service och när du jobbar hos oss blir du proffs på kundbemötande och rena bilar.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Säkerställa att flödet för inkommande bilar fungerar felfritt.
• Slussa in bilar och göra de redo för tvätten.
• Merförsäljning till kunder som besöker tvätten.
• Skötsel och underhåll av anläggningen. Meriterande om du är intresserad av teknik i kombination med biltvätt.
Vi tror att du:
• Är social och tycker om att ha kontakt med kunder
• Behärskar det svenska språket i både tal och skrift
Vi söker medarbetare för heltid eller deltid.
Glimra Biltvätt är ett snabbväxande bilvårdsbolag med biltvättar på över 80 siter. Vår ambition är att våra kunder alltid ska ha en ren bil på ett enkelt, miljövänligt och prisvärt sätt.
Vår anläggning i Uppsala är helt unik med en upp till 70 meter lång tvättgata där bilarna går igenom åtta olika delmoment för att få maximalt resultat som ofta överträffar kundernas förväntan.
Är du ansvarstagande, initiativtagande och motiverad? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi erbjuder ett omväxlade arbete i en snabbväxande organisation som ständigt utvecklas.
Känner du att detta stämmer in på dig är du välkommen att ansöka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: michelle@glimra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundmottagare Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glimra Biltvätt AB
(org.nr 559116-2523)
Upplagegatan 2 (visa karta
)
754 54 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anläggningschef Uppsala
Michelle Sågström michelle@glimra.se Jobbnummer
9702544