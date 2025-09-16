Säljande kundansvarig inom personlig assistans
Ab Omsorgscompagniet I Norden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Omsorgscompagniet I Norden i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Hörby
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om jobbet
OM OMSORGSCOMPAGNIET
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro & Trollhättan.
OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, stödboende & LSS boende.
Besök gärna vår hemsida www.oc.se
ARBETSBESKRIVNING
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. administrera de kunderna i din enhet och allt arbete som tillhör att ansvara för kunder. Administration ingår i arbetsuppgifterna vilket gör att du bl.a. hanterar personalens tidsrapportering till Försäkringskassan, lönerapportering och följer upp att dokumentation genomförs. Du är närmaste chef till de personliga assistenterna i din enhet. Utgångspunkten är från kontoret i Malmö men resor ingår i tjänsten då du behöver kunna ta dig dit kunden finns.
Det är ett krav att du har körkort B.
DET VI SÖKER
Vi söker en medarbetare med hjärtat på rätt ställe, som älskar att få arbeta med människor. Vårt arbete handlar om att ge alla människor en möjlighet att leva att självständigt liv efter deras förutsättningar och med oss får du möjligheten att få vara med att tillgodose våra kunder den möjligheten.
I det dagliga arbetet som säljande kundansvarig kan arbetsuppgifter inkomma med kort varsel, vilket ställer krav på dig att kunna göra prioriteringar av dina arbetsuppgifter. Du har stöd från dina kollegor och chefer i verksamheten att lösa de problem som uppstår.
För att lyckas i tjänsten tror vi att du som söker har vana av administration. Du ska tycka om att ta kontakt med nya människor och ha flera kontaktytor som du hela tiden arbetar med. Du är en problemlösare som är van vid förändringar, trivs när det är mycket att göra och är själv en driven person.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Friskvård
Förtroendearbetstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleder med en sex månaders provanställning. Lönesättning är individuellt.
HUR SKER REKRYTERINGEN
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum så inkom med din ansökan så fort som möjligt!
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Du beställer själv registerutdraget "kontrollera egna uppgifter" på polisens hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), http://www.oc.se Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Kontakt
Irma Jonasson irma.jonasson@oc.se Jobbnummer
9510706