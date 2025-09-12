Säljande kundansvarig inom personlig assistans
2025-09-12
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Nu söker vi kundansvariga, Välkommen till Oss.
Nu söker vi kundansvariga, Välkommen till Oss.
Om jobbet
Vill du ha en roll där du gör verklig skillnad? Är du en strukturerad, engagerad och relationsskapande person som vill bidra till en bättre vardag för andra? Då kan du vara den vi söker! Välkommen till oss.
Du blir anställd av assistans bolaget.
ARBETSBESKRIVNING
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. administrera de kunderna i din enhet och allt arbete som tillhör att ansvara för kunder. Administration ingår i arbetsuppgifterna vilket gör att du bl.a. hanterar personalens tidsrapportering till Försäkringskassan, lönerapportering och följer upp att dokumentation genomförs. Du är närmaste chef till de personliga assistenterna i din enhet. Utgångspunkten är från kontoret i Stockholm, Sundsvall , Jönköping och Örebro. men resor ingår i tjänsten då du behöver kunna ta dig dit kunden finns.
Du ska tycka om att ta kontakt med nya människor och ha flera kontaktytor som du hela tiden arbetar med. Du är en problemlösare som är van vid förändringar, trivs när det är mycket att göra och är själv en driven person.
* Förvalta kund
• Delta i säljorganisationen
• Rekrytera medarbetare samt ansvara för schemaläggning och bemanning
• Ansvara för kundernas beslut och dokumentation
Det är ett krav att du har körkort B.
MERITERANDE:
• Tidigare erfarenhet av uppdrag som kundansvarig eller motsvarande.
• Erfarenhet av personalledning.
• Eftergymnasial utbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Friskvård
Förtroendearbetstid
Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårds peng på 2 500kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan omgående.
Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: mohamed.farah@crownmatch.se Arbetsgivarens referens
