Säljande Konsultchef till Upplands El och Bemanning
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Upplands El & Bemanning söker en driven Konsultchef med försäljningsfokus!
Vi söker dig som är affärsdriven, relationsskapande och vill vara med och bygga något långsiktigt. Som konsultchef hos oss får du en central roll i ett växande företag där elbranschen står i fokus. Vi letar efter en person som trivs med ansvar, som gillar att göra affärer - och som vill vara en del av ett team som firar framgångar tillsammans.
Om oss
Upplands El & Bemanning är specialiserade på att leverera kompetenta elektriker och tekniker till kunder i elbranschen. Med vår branschkunskap, nätverk och ett personligt engagemang är vi en pålitlig partner till både kunder och konsulter. Vår styrka är vår närhet till både kunder och medarbetare, där kvalitet, engagemang och pålitlighet genomsyrar allt vi gör.
Om rollen
Som konsultchef har du en bred roll med stort eget ansvar. Du ansvarar för både försäljning, rekrytering och konsultledning.
Det innebär att
Du identifierar och driver affärsmöjligheter med nya och befintliga kunder.
Du rekryterar och matchar rätt elektriker till rätt uppdrag.
Du följer upp pågående uppdrag och säkerställer både kundnöjdhet och konsultens trivsel.
Du har ett tydligt sälj- och resultatansvar och frihet att forma din arbetsdag.
Det här är en roll för dig som gillar högt tempo, trivs med att bygga relationer och brinner för att hitta lösningar som gör skillnad.
Vi tror att du har
Erfarenhet av bemanning, rekrytering eller liknande roll - gärna inom el, bygg eller fastighetsbranschen
Tidigare erfarenhet av försäljning och kundansvar.
En prestigelös, nyfiken och driven inställning.
God administrativ förmåga och van att jobba strukturerat.
Förmågan att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med avtalshantering och gärna även ramavtal.
Vi erbjuder En central roll i ett växande bolag med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och forma din egen roll
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Ett dedikerat team som stöttar varandra
Möjlighet att vidareutvecklas och växa internt
Vill du vara med på resan och bygga framtidens el-bemanning tillsammans med oss?
Skicka in din ansökan idag! Vi intervjuar löpande - så vänta inte för länge.
Har du frågor? Tveka inte på att höra av dig till Nadia Ouahchi, ansvarig rekryterare.
• 46 760375122 Ersättning
