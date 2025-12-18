Säljande konsultchef till Uniflex i Västerås
2025-12-18
Är du en driven säljare som trivs i en bred 360-roll där du får ta ansvar för hela affären - från nykundsbearbetning till rekrytering och konsultansvar? Vi på Uniflex i Västerås söker nu en Säljande konsultchef som vill vara med och utveckla vår affär, både strategiskt och operativt. Gillar du att hitta nya möjligheter och se resultat av ditt arbete? Då kan det här vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som Säljande konsultchef har du ansvar för både nykundsbearbetning och är ansvarig för befintliga kunder, med fokus på att utveckla affären och skapa mervärde. Du letar ständigt efter nya affärsmöjligheter och deltar aktivt i olika nätverk. Rollen innebär ett stort fokus på prospektering och bearbetning av nya kunder, samtidigt som vi lägger stor vikt vid att upprätthålla och vårda våra befintliga kundrelationer för att alltid vara kundens förstahandsval.
Utöver försäljningen ansvarar du även för att tillsätta rätt konsulter till de uppdrag du själv drar in, samt för att följa upp och stötta dem i deras dagliga arbete ute hos kund.
Du arbetar mot budget och bidrar till att uppnå våra högt satta mål. Du samarbetar tätt med dina kollegor för att matcha rätt kandidat till rätt kund.
Hos oss är måluppföljning och veckovisa KPI-genomgångar en självklar del av vårt arbete, i linje med vår strävan att ständigt utvecklas. Vi erbjuder en kultur där både resultat och trivsel prioriteras, och söker nu dig som vill bidra till vår tillväxtresa med engagemang och entreprenörsanda. Våra värderingar Passion and Execution genomsyrar allt vi gör!
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att nå resultat och inte är rädd för att sätta höga mål. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, och det är meriterande om du arbetat inom rekrytering och bemanning. Du har god kännedom om det lokala näringslivet och är skicklig på att bygga relationer med kunder.
Du är målinriktad, affärsorienterad och har förmågan att arbeta strukturerat utan att ge upp vid motgångar. Med ett lösningsorienterat arbetssätt och en positiv inställning är du en lagspelare som drivs av att lyckas tillsammans med ditt team och som upprätthåller en hög aktivitetsnivå.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Om verksamheten
Välkommen till vår värld av möjligheter. Vi är en del av en börsnoterad koncern med resurser som stödjer din framgång. Vår kultur präglas av våra värderingar Passion and Execution, där vår inre glöd och handlingskraft driver oss framåt.
Vi utmanar hela tiden oss själva, delar kunskap och värnar om varandra och våra kunder. Hos oss kan du förvänta dig förmåner som ett fördelaktigt provisionssystem, kontinuerlig kompetensutveckling, karriärvägar, tjänstepension och omfattande försäkringslösningar.
Vi tror på att bygga varma relationer, främja en positiv teamkänsla och att stötta varandra genom både framgångar och motgångar. Hos oss får du möjligheten att växa - en plats där passion och resultat går hand i hand.
A world where people matter - powered by tech.
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra mer om vad just du kan bidra med! Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
