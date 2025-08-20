säljande konsultchef/talent manager till randstad i gävle
2025-08-20
Vi på Randstad Operational i Gävle växer och söker nu en nyckelperson till vårt team. Vi letar efter dig med ett kommersiellt driv och ett hjärta för människor. Din bakgrund är inte det viktigaste - din vilja att lyckas och din passion för att skapa framgångsrika matchningar är det som räknas.
Är du den vi söker?
Vi tror att du kommer att trivas och lyckas hos oss om du känner igen dig i detta:
En naturlig nätverkare: Du älskar att skapa och underhålla relationer, oavsett om det är med en ny kund, en kandidat eller en kollega.
En driven säljare: Du ser möjligheter, är orädd för att lyfta luren och drivs av att förstå kunders behov och presentera den bästa lösningen.
En coachande ledare: Du motiveras av att leda, utveckla och stötta dina medarbetare för att de ska nå sin fulla potential.
En orädd problemlösare: Du trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik och du gillar att hitta kreativa lösningar på utmaningar.
Rollen som kommer att utmana och utveckla dig:
Som Konsultchef (eller Talent Manager) hos oss har du ett 360-gradersansvar. Detta är en hybridroll där du är affärsutvecklare, rekryterare och ledare - allt i ett. Du bygger din egen framgång genom att:
Driva försäljning: Proaktivt bearbeta nya och befintliga kunder inom Gävleborg. Du är deras strategiska partner och rådgivare.
Bygga ditt team: Attrahera och rekrytera de bästa konsulterna till ditt team. Du sköter hela processen från annonsering och search till intervjuer och anställning.
Leda dina konsulter: Du har fullt personalansvar för dina anställda konsulter. Det innebär allt från introduktion och utvecklingssamtal till karriärcoachning och daglig stöttning.
Varje dag arbetar du för att skapa den perfekta matchningen - att dina kunder har de bästa konsulterna på plats och att dina konsulter är på den bästa arbetsplatsen för just dem.
Dina ansvarsområden i korthet:
Försäljning & Affärsutveckling: Identifiera, kontakta och bygga långsiktiga relationer med nya och befintliga kunder.
Kandidatattraktion & Rekrytering: Skapa effektiva rekryteringsstrategier, skriva säljande annonser, searcha i nätverk och genomföra kvalitativa intervjuer.
Personalansvar & Ledarskap: Agera som en närvarande och stöttande chef för dina konsulter, hantera personalärenden och coacha dem i deras uppdrag.
Administration: Hantera avtal, fakturering och annan tillhörande administration för att säkerställa kvalitet i alla led. Publiceringsdatum2025-08-20Bakgrund
Vi tror inte på en enda perfekt bakgrund. Däremot tror vi att du har:
Bevisad erfarenhet av att nå framgång inom försäljning, service eller en ledande roll. Kanske har du haft budget-, personal- eller verksamhetsansvar? Om du har tidigare erfarenheter från en motsvarande roll är det naturligtvis mycket meriterande.
Ett starkt eget driv och en vinnarinställning. Du ger inte upp vid motgångar utan ser dem som en chans att lära och utvecklas.
Exceptionell kommunikativ förmåga. Du är en fena på att bygga förtroende och kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
En passion för service och människor. Du drivs av att göra andra nöjda och framgångsrika.
Varför Randstad? Vi erbjuder dig:
En karriär, inte bara ett jobb: Hos världens största HR-serviceföretag finns oändliga utvecklingsmöjligheter, både lokalt och globalt.
Frihet under ansvar: Vi värnar om flexibilitet och erbjuder möjligheten att delvis arbeta på distans.
Ett team som lyfter dig: Du blir en del av ett engagerat och kompetent team som stöttar och utmanar varandra varje dag.
Möjligheten att göra verklig skillnad: Du hjälper människor till nya jobb och företag att växa. Ett arbete med ett tydligt syfte.
Together we grow.
Placering och omfattning:
Tjänsten omfattar heltid och löper tillsvidare. Våra anställningar inleds med sex månaders provanställning. Du kommer utgå från Randstads kontor i Gävle men vi värnar om flexibilitet i arbetslivet, därför finns möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
Information om ansökan, rekryteringsprocessen och kontaktpersoner:
Något för dig? Då är du varmt välkommen att visa intresse för tjänsten senast 2025-09-14. Notera att urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vår rekryteringsprocess består av ett par olika moment i form av intervjuer och tester och vi genomför kontroll av straffrättsligt register på samtliga slutkandidater. En del kommunikation i processen kommer ske via mail, vi ber dig därför ha uppsikt på din inkorg efter att du skickat in din ansökan.
För frågor som rör tjänsten och dess innehåll är du varmt välkommen att vända dig till Anna Lindqvist, anna.lindqvist@randstad.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
