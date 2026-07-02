Säljande Instruktör inom Travers, Truck & Lyft
Dematek Aktiebolag / Gymnasielärarjobb / Huddinge Visa alla gymnasielärarjobb i Huddinge
2026-07-02
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Dematek Utbildning söker en kvalitetsfokuserad, självgående och driven säljande instruktör inom exempelvis travers, truck, fallskydd, mobila arbetsplattformar eller säkra lyft, som vill hjälpa företag att utveckla sin personal och genom rätt utbildningar säkerställa ett högt fokus på säkerhet. Vi växer blixtsnabbt och nu söker vi en stjärnsäljare som kan vara med och ta oss till nästa nivå.
Dematek UtbildningDematek Utbildning är en del av Dematek som är ett ledande bolag inom travers och lyft. Just denna spetskompetens inom lyft gör oss helt unika på marknaden. Vi har ett brett utbud av utbildningar som vi dessutom hela tiden utökar. Våra högkompetenta instruktörer finns över hela landet och vi har alla leveransmodeller från klassrum till webben. Vi har nyligen lanserat traversutbildning/praktik i VR som har mötts av otroligt positiva reaktioner från kunder.
Rollen som Säljande InstruktörI rollen som säljande instruktör ansvarar du både för att etablera nya affärer och för att genomföra utbildningar. Inledningsvis kommer en större del av din tid att handla om att bygga upp din egen kundbas genom aktiv nykundsbearbetning och relationsskapande försäljning. När du har etablerat en stabil kundportfölj kommer fokus i större utsträckning att ligga på att leverera utbildningar. Du säljer både de utbildningar du själv håller i och det övriga utbudet inom Dematek, och samarbetar nära med andra instruktörer och kollegor i organisationen.
Det finns goda möjligheter att lyckas både som säljare och som instruktör, då du kommer ingå i ett väletablerat team som jobbar tätt tillsammans med varandra i både sälj och instruktörsrollen. I rollen som säljare finns stöd av system, starka kundrelationer, tydligt paketerade produkter ink. innovativa produkter som öppnar nya dörrar och coachning. I rollen som Instruktör finns stöd i form av utbildningsmaterial, stödsystem, stöd från erfarna kollegor.
Vi söker dig somVi söker dig som har erfarenhet som instruktör inom ett eller flera relevanta områden, exempelvis travers, truck, fallskydd, mobila arbetsplattformar eller säkra lyft. Du är trygg i din kompetens, har god förståelse för industrikunder och trivs med att arbeta både med försäljning och utbildning. Har du ett etablerat nätverk inom branschen är det ett stort plus. Du är självgående, strukturerad och har förmåga att planera ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och prestigelös i samarbetet med andra.
Vi erbjuder digDematek är ett familjeägt företag där vi månar om vår personal samt en stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål. Vi erbjuder dig marknadsmässiga löner, kollektivavtal, arbetstidsförkortning och förmåner via Benify såsom friskvårdsbidrag och rabatter hos många företag.
Vi arbetar utifrån våra värdeord ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART.
PlaceringDenna tjänst kan utgå från olika delar av landet. Vi skulle gärna förstärka vår leveranskapacitet i Stockholmsregionen men stänger inga dörrar.
ÖvrigtMånga av våra kunder ställer krav på säkerhetsklassning. Därför är det viktigt att du har en ren belastningshistorik samt en stabil och god ekonomisk bakgrund. Hos vissa kunder kan även alkohol- och drogtester förekomma som en del av deras säkerhetsrutiner.
AnsökanSkicka in ansökan med personligt brev och CV på svenska eller snabbansök via LinkedIn. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Läs mer om vårt erbjudande som arbetsgivare på vår karriärsida!
Vill du läsa mer om Dematek så besök vår hemisda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dematek Aktiebolag
(org.nr 556473-4886)
Gamla Södertäljevägen 125 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dematek Kontakt
Rekryterare
Daniel Nilsson daniel.nilsson@dematek.se Jobbnummer
9989836