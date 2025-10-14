Säljande handläggare - Företagslån
2025-10-14
Vill du hjälpa företag i Sverige att jämföra och hitta rätt finansiering?
Drivs du av att göra affärer, och kanske arbetar du redan idag med B2B försäljning eller vill ta nästa steg i din karriär, så kan detta vara något för dig!
Företagslån på Lendo fortsätter att växa och vi vill hitta vår nästa stjärna till handläggarteamet för företagslån!
Lendo har en entreprenöriell anda och vi pratar gärna om att vi driver produkten företagslån lite som en "startup" inom bolaget. Vi är Sveriges största jämförelsetjänst för privatlån, företagslån och bolån.
På vår avdelning, Customer Relations, värnar vi om en kultur som speglar våra fyra värderingar, Win as a team, Always Improve, Customer Centric och Focus on Execution och det är värderingar som verkligen syns i vårt vardagliga arbete.
Rollen
I denna roll tar du kontakt med våra kunder som har ansökt om företagslån. Du ansvarar för hela processen från första samtal till uppföljning där du i tät dialog med våra långivare säkerställer att kunden kommer vidare med sin låneansökan. Du arbetar mot tydliga mål och försöker hela tiden utveckla din försäljning med stöd av dina kollegor och teamchef.
Då rollen innebär att hjälpa företag vidare i sina låneansökningar, hantera inkommande samtal och delta i arbetet med att utveckla processer och rutiner är det viktigt att du är strukturerad, noggrann, gillar högt tempo och att du är prestigelös. Du har som säljare daglig kontakt med våra partners för att göra ditt yttersta att hjälpa de kunder som behöver hjälp med en så bra lånelösning som möjligt.
Tjänsten inleds med en omfattande introduktionsutbildning om två veckor rörande försäljning, Lendos produkter och om branschen i Sverige. Detta kombineras med medlyssning för att du ska kunna inspireras både av kollegor och chefer och få den feedback som krävs för att utvecklas. Efter grundutbildningen fortsätter givetvis din utveckling genom fortsatt coachning och utbildning, både från närmsta chef samt våra erfarna säljare.
På företagslån är vi idag tre säljare men med dig blir vi fyra! Vi värnar om transparens, högt i tak och feedback och jobbar tätt ihop tillsammans med affärsutvecklare, produkt, marknad, tech och kundservice. På vår avdelning är det viktigt att vi gör saker tillsammans och vi når våra resultat tillsammans!
I denna roll har du en grundlön men utöver den kan du påverka din lön utifrån en attraktiv rörlig ersättningsmodell.
Vi söker dig som
• Älskar att göra affärer och vill lära dig mer om produkten företagslån!
• Har ett intresse för ekonomi
• Har säljerfarenhet
• Talar och skriver svenska flytande och behärskar engelska väl.
• Är resultatinriktad
• Är serviceinriktad
• Du gillar att jobba enligt tydliga och ambitiösa mål
Detta är en heltidstjänst med placering i centrala Stockholm men har också möjlighet att kombinera det med arbete på distans. Vi på Lendo arbetar enligt hybridmodell och sitter tillsammans på kontoret varje tisdag samt torsdag.
Du erbjuds
• Regelbundna team-och företagsaktiviteter
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag på 4000 kr
• Två utvecklingsdagar per år och en träningstimme i veckan
• 25 dagars semester
• Att ta del av de aktiviteter och förmåner som ingår i Schibsted-koncernen
• Interna och externa utbildningar inom lån och krediter
Publicering
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
