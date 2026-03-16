Säljande Glassbilsdistributör B-Kort Sommaren 2026
2026-03-16
Vi är ett Göteborgskt familjeföretag som under 2026 fyller 80 år.
65 000 liter gräddglass tillverkas varje dag i vår fabrik i Partille på Svensk grädde från Falköpings Mejeri.
Depån i Linköping ingår i region syd som har depåer i Kalmar, Malmö, Jönköping och Katrineholm. Sommartid är vi ett glatt gäng på cirka 10 pers som sprider glassglädje i hela Södra Sverige.
Service och kvalité är ledorden för oss och är grunden i allt vi gör och skall alltid vara något vi kännetecknas av.
Denna tjänst börjar vecka 25 och pågår till vecka 33. I detta ingår även en arbetsplatsupplärning under några dagar där du får vara med och testa på jobbet och lära dig hur det funkar inför sommaren.
Arbetet kräver social kompetens, lokalsinne, snabbhet, bra läs- & skrivkunskaper, ansvarsfullhet & hög pliktkänsla samt manuellt B-körkort.
Lokalkännedom runt Linköping och Jönköping är meriterande.
Stresstålighet och egen drivkraft är en nödvändighet och det är en fördel att vara av lugn och positiv karaktär.
Arbetsuppgifterna innebär att åka runt till sina kunder som man ansvarar för, ta order för att sedan leverera och plocka ner glassen på anvisad plats.
Ansvara för att sina kunder får glass och tillbehör på rätt dag, i rätt tid och i rätt mängd.
Att lösa problem och hålla en hög servicenivå, lasta bilen och hålla den ren och i ordning.
I arbetsuppgifterna ingår också att vid behov mottaga leveranser, lagerhantering samt bistå i övrigt förekommande sysslor.
Eftersom jobbet är varierande kan tunga lyft förekomma.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: emil.hultgren@triumfglass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DEPÅ LINKÖPING".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Triumf Glass AB
(org.nr 556793-4608), https://www.triumfglass.se/
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Depå Linköping Triumf Glass
