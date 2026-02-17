Säljande försäljningschef - nästa steget i din karriär!
MidSale Solutions AB / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-02-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MidSale Solutions AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Tierp
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg från säljare till ledare - och fortsätta sälja samtidigt?
Vi söker nu en Säljande Försäljningschef till MidSale Consulting. Rollen passar dig som har erfarenhet av försäljning, visar starka resultat och nu vill utvecklas inom ledarskap. Du leder genom att vara ett föredöme i försäljningen och visar teamet hur jobbet ska göras - i praktiken.
Som försäljningschef ansvarar du för ett team som arbetar med uppsökande försäljning mot privatpersoner. Ditt fokus ligger på att coacha, stötta och utveckla säljare i deras vardag, samtidigt som du själv är aktiv i försäljningen och bidrar till teamets resultat.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
• Delta aktivt i försäljningen och visa vägen genom eget sälj
• Coacha och stötta säljare dagligen för att höja deras resultat
• Följa upp mål, resultat och aktivitet tillsammans med teamet
• Skapa struktur, energi och motivation i försäljningsarbetet
• Säkerställa att teamet når sin månadsbudget
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning och vill ta nästa steg i karriären
• Är driven, tävlingsinriktad och motiveras av tydliga mål
• Vill utvecklas inom ledarskap och coachning
• Är positiv, kommunikativ och trygg i dialog med andra
• Kan ta ansvar och är tydlig när det behövs
• Har god förståelse för siffror och resultat
• Talar och skriver flytande svenska
Tidigare chefsroll är inget krav - det viktigaste är rätt inställning, vilja att lära och att du trivs i en roll där försäljning och ledarskap går hand i hand.
Om MidSale Consulting
MidSale Consulting är ett säljbolag som arbetar med välkända varumärken över hela Sverige. Vi är cirka 70 medarbetare som alla drivs av samma mål - att bli Sveriges främsta säljbolag.
Hos oss får du:
• En tydlig karriärväg inom försäljning och ledarskap
• Utbildning och löpande coaching i din roll
• En energifylld och tävlingsinriktad arbetsmiljö
• Företagsaktiviteter såsom resor, tävlingar och after works
• Konkurrenskraftig lön och goda utvecklingsmöjligheter
Redo att ta nästa steg?
Tror du att detta är nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Tjänsten är heltid och utgår från vårt kontor i Gävle.
Du skickar in din ansökan via länken nedan: https://app.qwiojobs.com/#/job/MidSale-saljande-forsaljningschef-gavle Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MidSale Solutions AB
(org.nr 559310-3657), https://midsale.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MidSale Consulting AB Jobbnummer
9747985