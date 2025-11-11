Säljande distributör till Polfärskt Skåne B eller C-körkort
Säljande distributör - B & C-körkort
Polfärskt har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier. Vår lokala förankring och det starka entreprenörskap som genomsyrar hela vår organisation kombinerat med den stordrift vi får genom samordnad kedjedrift har gjort oss framgångsrika på marknaden.
Säljande distributör till Polfärskt Skåne
Söker du en tjänst där du är en viktig del av ett lag? En tjänst där du arbetar i nära samarbete med dina kollegor och där din insats är avgörande för att vi ska lyckas tillsammans? Vill du hamna i ett spännande sammanhang med starka varumärken och kvalitetsprodukter som satsar stort framöver? Då kan detta var en tjänst för dig!
Om tjänsten
Som säljande distributör hos oss sköter du om brödhyllan ute i butik och plockar våra produkter. Förutom varuplock bygger du relation i butik och finns till hands om frågor dyker upp. Tjänsten innebär heltid.
Körkort B krävs då detta är en rörlig roll där du kör bil mellan butikerna, C-kort & YKB är meriterade. Man utgår från vår terminal i Hyllinge.
Som säljande distributör hos oss är du en viktig länk i Polfärskts leveranskedja, där vi ansvarar för att rätt bröd, i rätt mängd, kommer i rätt tid, till livsmedelsbutiker i Skåne med omnejd. Du är serviceinriktad och förvaltar relationer med våra kunder.
Vem är du?
Det här är ett jobb för dig som är morgonpigg, ansvarstagande och gillar att jobba med frihet under ansvar. Som person är du noggrann, serviceinriktad och gillar att ge det lilla extra. Det är meriterande om du har jobbat med likande innan eller inom DVH.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett jobb där du blir en viktig del i en växande organisation som utvecklas och satsar! Hos oss får du jobba med kända varumärken, kvalitetsprodukter och med kollegor som brinner för det de gör!
Låter detta som din nästa utmaning?
Då är du varmt välkommen med din ansökan till jobb.skane@polfarskt.se
Senast den 12 December, dock kan tjänsten tillsättas tidigare. Vid eventuella frågor kontakta ansvarig rekryterare:
Andreas Flemborn
Telefon: 0704-828200
Polfärskt Bröd är en rikstäckande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln. Företaget omsätter drygt 3 miljarder kronor och säljer och levererar några av marknadens starkaste varumärken inom matbröd så som Polarbröd, Korvbrödsbagarn, Fazer och Skogaholm. Polfärskt säljer även bröd från Hatting och Brödverket samt kaffebröd från Gille och Hägges. 51 procent av Polfärskt Bröd AB ägs av Polarbröd AB. Resten ägs av de regionala och egenägda Polfärsktföretagen som står för distribution, försäljning och lokal service.
Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi attraktiva, lönsamma och säljande brödavdelningar i Sveriges alla dagligvarubutiker. Detta gör vi genom lokalt ägandeskap och central gemenskap i en unik kombination.
Totalt har Polfärskt över 1100 anställda varav 500 säljande distributörer som utgår från 31 strategiskt utplacerade brödterminaler över hela Sverige. Läs mer på www.polfarskt.se.
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
jobb.skane@polfarskt.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vintern 2025 Hyllinge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mw Brödservice AB
(org.nr 556444-3777)
Ådalsvägen 374 (visa karta
)
265 75 HYLLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polfärskt Bröd Skåne Jobbnummer
9599348