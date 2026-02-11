Säljande distributör mot servicehandeln (Glass & Dricka)
2026-02-11
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige
TG Grossisten - din lokala grossist i södra Bohuslän.
Vår kärnverksamhet är glass men vi tillhandahåller även ett brett sortiment av drycker, godis mm. Vi har ett tätt samarbete med svenska Triumf Glass.
TG Grossisten i Jörlanda söker flera medarbetare till vårt team. Tjänsterna är säsongsanställningar, heltid under perioden mitten av juni till slutet av augusti samt strödagar enligt överenskommelse under perioden mars till och med maj. Vi söker chaufförer (B-kort) som kan leverera ut varor till våra kunder, även arbete i vårt frysrum och på lagret förekommer. Arbetstiden är vardagar 8 - 16:30. För mer information om oss besök vår hemsida: www.tg-grossisten.se
.
Tunga lyft förekommer.
Intervjuer sker löpande allt eftersom sökningar inkommer.
Besök gärna vår hemsida för mer information om oss samt för att se vilka varumärken vi jobbar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Endast via mejl
E-post: peter.ivarsson@tg-grossisten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TG26-säsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TG Grossisten i Jörlanda AB
(org.nr 556320-4683)
Olof Wiks Väg 3 (visa karta
)
444 65 JÖRLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TG Grossisten i Jörlanda Jobbnummer
