Säljande butiksansvarig till PlatinumCars

Du välkomnas in i ett högpresterande bolag med stora ambitioner och höga mål. Det är en mycket betydelsefull roll där du kommer ha stora möjligheter att påverka. För dig är det viktigt att dina medarbetare trivs samt presterar, för du vet att de är grunden i bolaget och dess ansikte utåt mot kunderna. Du kommer kunna sätta din prägel på anläggningen och ta tag i det som behövs göras för att den ska vara på topp. Men även förbereda för fina samarbeten tillsammans med anläggningen i Norrköping samt Stockholm.
Rekryteringsprocessen sker via Poolia och du anställs direkt hos PlatinumCars. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Jens Uhr.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säljande butiksansvarig med eget budgetansvar
• Personalansvar som innebär att se till att personal trivs och presterar men du ansvarar även för medarbetarsamtal, utvecklingssamtal etc.
• Ansvarar över anläggningen i enlighet med verksamhetsmål, ekonomiskamål och effektivitetsmål, både på kort och lång sikt.
• Skapa goda kundrelationer och öka antalet kunder.
• Stötta och hjälpa säljare att räkna på affärer samt utveckla dom mot uppsatta mål.
Vem är du?
Vi ser vi att du har erfarenhet från bilbranschen eller liknande bransch och har erfarenhet av ledarskap. Du talar och skriver flytande i engelska samt svenska, meriterande är om du även kan tyska. Du har B-körkort och goda kunskaper i Officepaketet.
Vi söker dig som har hög känsla för service och som uppskattar högt tempo. Att sätta upp höga mål och arbeta hårt för att uppnå dem är inget nytt för dig. Du är prestigelös i ditt arbete som ser vad som behöver göras och är inte rädd för enklare sysslor, allt för att anläggningen ska stråla. Vi tror att du inspirerar din omgivning, på så vis är du duktig på att påverka och övertyga andra. Du är initiativtagaren som vågar ta beslut. Du är trygg i ditt ledarskap, lyssnar och bryr dig om dina medarbetare vilket får dem att trivas samt kommunicerar skriftligt och muntligt på ett tydligt vis.
Om verksamheten
PlatinumCars är en av Sveriges största leverantörer av exklusiva bilar och har haft stark tillväxt sedan starten för 20 år sedan. Vår huvudanläggning i Norrköping är ett av landets största sportbilscenter med 11 000 m2 utställning och plats för 250 bilar. Vi finns idag på tre orter i Sverige, Norrköping, Stockholm och Helsingborg och erbjuder komplett verkstad, glas-, rekond- och folieringsavdelning. Vi är en godkänd bilverkstad och auktoriserad för Dodge, RAM, Corvette, Cadillac och Chevrolet.
