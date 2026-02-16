Säljande arbetsledare till konditori & butik Kungsbacka
Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB / Säljarjobb / Kungsbacka Visa alla säljarjobb i Kungsbacka
2026-02-16
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vill du ha ett riktigt roligt jobb som säljande arbetsledare med placering i Kungsbacka?
Vi söker dig som är en driven och engagerad person som tillsammans med ditt team i butiken vill leverera kundservice och försäljning i toppklass till våra goa kunder. Himmelska tårtor, mumsiga bakelser och allt annat gott vi har till försäljning får du från dina skickliga kollegor i bageriet som skapar underbara nyttigheter och njutningar av högsta kvalitet!Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att butiken som helhet drivs enligt vårt koncept och att vi levererar bästa tänkbara service och bemötande till våra härliga kunder. Du ansvarar för försäljningen, beställer varor och säkerställer att butiken är fräsch, välfylld och välkomnande. Du ansvarar även för schemaläggning och bemanning och självklart deltar du i alla dagliga operativa uppgifter.Erfarenheter
Vi söker dig som har några års erfarenhet av försäljning och kundservice i en arbetsledande roll. Du älskar att prata med människor och vill leverera service fullt ut och du kan arbeta självständigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetstiderna är schemalagda med varierande tider och arbete varannan lördag, helgarbete förekommer. Vi har anställningsvillkor enligt kollektivavtal med HRF.
Vänligen kontrollera att du skickar in en komplett ansökan där du också svarar på videofrågorna då det är den första intervjun. Håll utkik i din mejl, även skräpposten, då vi löpande under processen kommunicerar via mejl.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB
(org.nr 556334-0560)
431 49 MÖLNDAL (VÄSTRA GÖTALANDS) Arbetsplats
Steinbrenner & Nyberg Jobbnummer
9745984