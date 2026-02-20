Säljande Affärsutvecklare - Var med och forma framtiden för Novicur Pharma!
2026-02-20
Är du en modig relationsbyggare som drivs av att introducera innovativa lösningar som gör skillnad på riktigt? Vill du vara experten som hjälper svensk och nordisk sjukvård att bli säkrare och mer effektiv? Nu söker vi en säljande Affärsutvecklare till en helt ny roll hos oss!
Som Affärsutvecklare hos oss får du ett helhetsansvar för att marknadsföra och sälja vår produkt, Vialmate, mot sjukhus, regioner och andra aktörer inom vårdsektorn. Detta är en nyckelroll i vår tillväxtresa och en unik möjlighet för dig som vill vara med från start i uppbyggnaden av vår kommersiella närvaro.
Du utgår från vårt kontor och produktionsenhet i Staffanstorp, men då vi verkar på en bred marknad ingår regelbundna resor för att träffa kunder i hela Sverige och delar av Norden. Du rapporterar direkt till affärsområdeschef Marie Magnusson. Arbetsuppgifter
I rollen som affärsutvecklare blir du ansiktet utåt för Novicur Pharma. Du drivs av att bygga förtroende och långsiktiga samarbeten med beslutsfattare inom regioner, sjukhus och privata vårdaktörer.
Bli produktexpert: Du lär dig våra system (som Vialmate) utan och innan för att kunna ge teknisk support och rådgivning på högsta nivå.
Sälj och marknadsföring: Du driver hela säljprocessen - från strategisk bearbetning och första kontakt till avtal och uppföljning.
Kundmöten: Du genomför presentationer och produktdemonstrationer på plats hos kund för att visa hur våra lösningar optimerar deras vardag.
Marknadsbevakning: Du håller dig uppdaterad kring branschtrender och lagkrav för att ständigt anpassa vårt erbjudande.
Ytterligare arbetsområde beroende på erfarenhet och utbildning. Profil
Vi söker dig som är självgående, förtroendeingivande och som lockas av möjligheten att starta upp vår nya kundresa. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Erfarenhet: Du har en förståelse för hela vårdkedjan och erfarenhet från försäljning inom Medtech, Pharma eller vårdrelaterade tjänster. Har du ett upparbetat kontaktnät inom sjukvården är det starkt meriterande.
Självgående: Du tar egna initiativ, planerar din tid effektivt och trivs med att arbeta under eget ansvar.
Samarbetsvillig: Du är en lagspelare som förstår att vår framgång bygger på tät dialog med både produktionen i Staffanstorp och våra kunder.
Relationsbyggare: Du tar kontakt med nya kunder, du känner dig trygg i att presentera lösningar för stora grupper och beslutsfattare samt underhåller långsiktiga samarbeten.
Krav: Då tjänsten innebär resor i hela Norden är B-körkort ett krav. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Vi erbjuder en spännande roll i ett företag med korta beslutsvägar och höga kvalitetskrav. Som en del av Medovia Group kombinerar vi det mindre företagets snabbhet med den stora koncernens trygghet. Här får du chansen att representera en innovativ lösning för vården som faktiskt räddar liv, sparar tid för vårdpersonal och ökar patientsäkerheten.Om företaget
Novicur Pharma (tidigare DVM) är en specialiserad läkemedelsaktör inom Medovia Group. Med bas i Staffanstorp kombinerar vi avancerad batchtillverkning med innovativ teknik för att förenkla vardagen för vårdpersonal och maximera säkerheten för patienten.
Vi är ett företag med höga kvalitetskrav och innehar GMP-tillverkningstillstånd, vilket ger oss en trygg och professionell grund att stå på.
Det praktiska & dina förmåner
Trygghet: Vi har självklart kollektivavtal och tjänstepension. Du får även ett generöst friskvårdsbidrag.
Gemenskap: Varje vecka samlas vi för en gemensam frukost - en uppskattad stund där vi startar dagen tillsammans.
Viktigt: Som en del av vårt ansvarstagande som leverantör till vården genomför vi alltid en bakgrundskontroll på slutkandidaten.
Sök nu: Vi arbetar med löpande urval och sista ansökningsdag är 10 mars. Välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av Marie Magnusson marie.magnusson@medovia.se
, Affärsområdeschef.
Läs mer om oss på novicurpharma.se
