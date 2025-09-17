Säljadministratör till tillverkande bolag i Finspång
2025-09-17
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar i en internationell miljö? Vår kund i Finspång söker nu en engagerad och nyfiken Junior Commercial Sales Manager som vill växa i en roll där teknik, affärer och hållbarhet möts.
Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Junior Commercial Sales Manager kommer du att:
• Stötta försäljningsteamet i att sälja vår Gas Services-utrustning, med fokus på Mellanöstern.
• Koordinera kommersiella aktiviteter i försäljnings- och anbudsprocessen tillsammans med tekniska experter, juridik, finans och exportkontroll.
• Bidra till att utveckla strategier för kommersiella offerter och affärsmodeller som möter kundernas behov.
• Delta i prissättning, kalkylering och förhandlingar med kunder och partners.
• Säkerställa en smidig övergång från försäljning till projektgenomförande.
Vem är du?
• Du har en examen inom ekonomi, finans eller motsvarande.
• Du behärskar engelska obehindrat i både tal och skrift. Kunskaper i ytterligare språk är meriterande.
• Erfarenhet från internationell affärsmiljö är meriterande.
• Kunskap inom projektkalkylering, finansiering, exportkontroll och internationell avtalsrätt.
• Du är flexibel, uthållig och har ett stort driv att lära dig.
• Du är en relationsbyggare med god kommunikationsförmåga, både internt och externt.
• Du har goda kunskaper i MS Office och andra relevanta IT-verktyg.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Ersättning
