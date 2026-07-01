Säljadministratör Med Känsla För Service Till Jfc Norden (sweden) AB
Jfc Norden (Sweden) AB / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-07-01
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Säljadministratör med känsla för service till JFC NORDEN (Sweden) AB
Är du en strukturerad administratör som trivs i en internationell miljö? Har du dessutom ett intresse för japansk matkultur? Då kan det vara dig vi söker till vårt team i Skogås!
Om JFC NORDEN (Sweden) AB
JFC NORDEN (Sweden) AB är en ledande livsmedelsdistributör som importerar högkvalitativa livsmedel från Japan och övriga Asien. Vi distribuerar till butiker, restauranger och återförsäljare i hela Sverige och Finland. JFC är ett globalt företag med europeiskt huvudkontor i Düsseldorf, och vi är ett helägt dotterbolag till det välkända japanska företaget Kikkoman Corporation.
I takt med att marknaden växer söker vi nu ytterligare en säljadministratör till vårt glada team på fyra kollegor.
Huvudansvarsområden & arbetsuppgifter
I rollen som säljadministratör har du en central funktion med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor och dina huvudsakliga sysslor inkluderar:
Ordermottagning samt daglig kundkontakt via både telefon och mejl.
Hantering av inleveranser (PO) och tillhörande administration.
Översättningsarbete av produktinformation och dokument från engelska till svenska.
Kontakt med underleverantörer och myndigheter.
Kundfakturering och tillhörande administration.
Löpande administrativt arbete på kontoret.
Deltagande i lagerinventering tillsammans med resten av kontoret (fyra gånger per år).Publiceringsdatum2026-07-01Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en social, noggrann och självgående person med god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad, strukturerad och trivs i en miljö där det bitvis kan vara högt tempo. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har en förmåga att se vad som behöver göras.
Krav för tjänsten:
Lägst gymnasieutbildning.
Flytande i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
God datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, Word och Outlook).
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter eller kundservice.
Kunskaper i japanska är meriterande men inget krav.
Ett genuint intresse för Japan och dess matkultur är ett stort plus!
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning (heltid) som inleds med 6 månaders provanställning.
Placering: Skogås, Stockholm.
Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelse.
Är du intresserad?
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan (CV och personligt brev) så snart som möjligt till lanna@jfc.eu
. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på samma mejladress.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: lanna@jfc.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljadministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JFC Norden (Sweden) AB
(org.nr 556850-1166), https://www.jfc.eu/sv/
Svarvarvägen 27 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Arbetsplats
Jfc Norden Sweden AB Jobbnummer
9986369