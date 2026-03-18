Sälj- och projektkoordinator med inriktning mot renovering och bygg
IP i Sverige AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-03-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IP i Sverige AB i Uppsala
Om oss Installationspartner i Sverige (IPIS) är ett ungt företag i snabb tillväxt. På bara tre år har vi hjälpt över 60 000 kunder i hela Sverige, och sedan oktober 2024 är vi en del av koncernen Tom, tillsammans med Offerta. Tillsammans skapar vi en starkare marknadsposition och ett bredare erbjudande till våra kunder.
Nu söker vi dig som vill vara en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa - med fokus på om- och tillbyggnad samt renovering.
Om rollen
I den här rollen kommer du att arbeta som länk mellan våra kunder och våra avtalade utförare, med fokus på projekt inom:
Badrumsrenovering
Golvläggning
Golvslipning
Måleri
Rivning
Takläggning
Fasad
Andra typer av om- och tillbyggnadsarbeten
Du kommer att hantera inkommande förfrågningar via telefon och mejl, boka in uppdrag, och ansvara för att ta fram och räkna på offerter. Rollen kräver både ett kommersiellt och ett tekniskt sinne - du behöver förstå kundens behov, omsätta det till ett konkret uppdrag, och säkerställa att rätt hantverkare får rätt information i rätt tid.
Vi ger dig löpande utbildning om våra produkter, tjänster och processer, så att du känner dig trygg i att guida både kund och leverantör.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och lösningsorienterad
Har ett intresse för bygg- och renoveringsbranschen
Gillar att ha många bollar i luften och trivs i en koordinerande roll
Är självgående men också en lagspelare
Har god datorvana och ett strukturerat arbetssätt
Talar och skriver obehindrat på svenska, och gärna även engelska
Meriterande erfarenheter (ej krav):
Har arbetat i byggvaruhandel
Har yrkesbakgrund inom exempelvis måleri, golvläggning, golvslipning, badrumsrenovering, rivning, takläggning eller fasad
Har erfarenhet från andra delar av bygg- eller hantverksbranschen
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, engagemang och vilja att lära dig - det är viktigare än exakt bakgrund.
Vad vi erbjuder:
Friskvård
Prohelia företagshälsa
Moderna kontorslokaler i Fyrislund, Uppsala med tillgång till parkering
Fast månadslön enligt överenskommelse samt möjlighet till provision
Möjlighet att växa i takt med att vår verksamhet expanderar
Bra att veta Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Arbetstid: Heltid Arbetsort: Uppsala (på plats) Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta William Ekestein på william.ekestein@tom.se
Välkommen med din ansökan! Var med och forma framtidens renoveringslösningar tillsammans med IPIS!
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6458210-1899599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IP i Sverige AB
(org.nr 559232-9949), https://careers.tom.se
Sylveniusgatan 5d (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Tom Jobbnummer
9804298