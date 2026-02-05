Sälj- och Produktkoordinator till VSM Sverige
2026-02-05
Är du kreativ, kommunikativ och älskar sömnad? Här får du chansen att kombinera ditt produktintresse med pedagogik, relationsbyggande och försäljning. Nu söker vi en engagerad person som vill inspirera, utbilda och bidra till försäljningen av våra marknadsledande symaskiner och bli en värdefull ambassadör för våra produkter.
Om rollen Som Sälj- och Produktkoordinator får du en bred och omväxlande roll där ingen dag är den andra lik. Du växlar mellan att skapa inspirerande content, planera och hålla utbildningar, samt representera oss på mässor och event. Du blir vår kunniga röst ut mot återförsäljare och kunder, som gör det enkelt att förstå våra produkter och inspirerar till användning.
I din vardag kommer du bland annat att:
• Utbilda återförsäljare i produkternas funktioner och egenskaper.
• Planera och leda utbildningar, demodagar och butiksaktiviteter.
• Ansvara för mässor och produktdemonstrationer.
• Skapa och bidra med innehåll till sociala medier.
• Samla in kundfeedback och vidarebefordra insikter till produktteamet.
• Ta fram enklare marknadsmaterial, korrekturläsa och översätta texter.
• Ha löpande kommunikation och administration kopplad till våra återförsäljare.
Din profil Vi ser gärna att du har erfarenhet av indirekt försäljning och arbete med sociala medier. Har du dessutom ett intresse för sömnad är det meriterande. Att kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt är ett krav.
Du kombinerar kreativitet med struktur och trivs i en roll där du får möjlighet att sätta din prägel på arbetet. Du är trygg i att ta initiativ och driva aktiviteter framåt, samtidigt som du har ett varmt och inbjudande sätt i mötet med andra. Du bygger relationer med lätthet och har en naturlig förmåga att inspirera, oavsett om det handlar om att utbilda återförsäljare, skapa engagerande innehåll eller representera oss på event.
Vi erbjuder Hos oss får du en omväxlande och utvecklande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka aktiviteter på den svenska marknaden. Du blir en del av ett engagerat team där vi jobbar nära varandra och där du har möjlighet att forma och utveckla din roll över tid. Med en ledare som prioriterar transparens, tydlig kommunikation och att skapa de bästa förutsättningarna för teamet, får du stort utrymme att växa i en dynamisk och händelserik vardag.
Ansökan I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Stella Rekrytering och Ledarskap. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jennifer Djureholt på 070-209 16 93, eller Mia Boozer på 036- 291 2450.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om VSM Sverige En ledande aktör inom försäljning och marknadsföring av hemsymaskiner och tillbehör. Som en del av en integrerad nordisk organisation arbetar vi nära våra kollegor i regionen för att erbjuda produkter av hög kvalitet och tillförlitlighet.
Med huvudkontor i Jönköping har vi etablerat en stark position på den nordiska marknaden. Vi representerar tre av de mest välkända varumärkena inom symaskinsindustrin: Husqvarna Viking, Singer och Pfaff. Våra kunder utgörs huvudsakligen av återförsäljare och större kedjekunder, med vilka vi har utvecklat långvariga relationer.
Vårt mål är att fortsätta vara en pålitlig partner och leverantör av förstklassiga symaskiner och tillbehör, och att bidra till våra kunders framgång genom vårt breda sortiment och vår expertis inom branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7176073-1825282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Västra Storgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9724436